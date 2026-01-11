Horóscopo do Dia para Capricórnio
Horóscopo do Dia para Capricórnio
CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
Horóscopo do Dia para Capricórnio
-
Amor
Você quer mostrar mais e mais ao seu parceiro, o quanto o ama e que é capaz de fazer tudo por esse amor. Aproveite a reciprocidade nessa fase.
-
Trabalho
Muita pressão e intrigas vão te fazer se sentir mal e deslocada. Essa é a hora de conversar com o seu superior sobre como você se sente a respeito.
-
Bem Estar
Hora de observar o que seu corpo pede e relaxar de verdade. Repense se não é um bom momento para tirar férias.
