Horóscopo do Dia para Sagitário
SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Amor
Não deixe que as suas preocupações com as finanças ou a vida profissional te afastem do seu parceiro. Os astros estão ao seu lado para ajudá-la.
Trabalho
Bom momento para engatar novos projetos e se jogar naquilo que acredita. Invista em você.
Bem Estar
Não deixe que pessoas maldosas estraguem a sua paz de espírito. Você precisa se concentrar ao máximo com atividades de paz interior.
