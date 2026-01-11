Horóscopo do Dia para Escorpião
ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
Amor
Esteja centrada nessa nova etapa, pois seu grande momento está prestes a acontecer e você tem de deixar tudo perfeito para que seja inesquecível.
Trabalho
Hoje o dia no trabalho pode lhe parecer mais satisfatório, imerso em uma atmosfera mais cordial. Você deve receber suporte por parte de todos.
Bem Estar
Procure caminhar mais e conciliar atividades leves aos poucos até se acostumar com essa nova vida.
