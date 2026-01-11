Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
LIBRA - 23/set a 22/out
Horóscopo do Dia para Libra
-
Amor
Questões emocionais do passado serão superadas e seu coração deverá conseguir aquilo que parecia impossível. Você verá renascer antigos sentimentos.
-
Trabalho
O clima no ambiente de trabalho está bastante pesado e inquieto. Com isso, procure estar ao lados dos colegas, animando-os para que as tarefas em equipe não sejam abandonadas e todos tenham bons ganhos.
-
Bem Estar
Momento agradável para encontrar pessoas queridas e alimentar seu corpo com boas risadas e encontros leves, com amigos ou pessoas amadas.
