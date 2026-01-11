Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
VIRGEM - 23/ago a 22/set
Amor
Esta nova fase está te fazendo muito bem, por isso afaste-se de relações que inspiram desconfiança.
Trabalho
Você tem tudo para dar a volta por cima ainda hoje e mudar radicalmente de vida. Seja esperta.
Bem Estar
Tenha mais atitude e evite mostrar suas fraquezas. Potencialize suas chances de ir mais longe.
