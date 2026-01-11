Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão
LEãO - 23/jul a 22/ago
Amor
Essa noite é toda sua. Se jogue e invista naquilo que você quer. Os homens estarão aos seus pés.
Trabalho
Mantenha a calma se quiser solucionar todos os problemas complexos que surgirem em seu caminho. Não evite as situações que a vida te apresentar.
Bem Estar
O cosmos estará ao seu lado para ajudá-la na recuperação de acidentes, ferimentos ou até mesmo intervenções cirúrgicas. Sua saúde está em alta.
