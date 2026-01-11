Horóscopo do Dia para Gêmeos
Horóscopo do Dia para Gêmeos
GêMEOS - 21/mai a 21/jun
Amor
Cada dia é um novo passo na relação. Vocês estão em um bom caminho, mas ainda devem estar atentos aos detalhes que fazem toda a diferença.
Trabalho
Muita calma e concentração na hora de se mostrar mais impositiva e líder, pois isso pode gerar espanto e revolta.
Bem Estar
Cuidado com reações impulsivas e agressivas, pois elas podem acabar jogando seu parceiro nos braços de um outro alguém. Evite dar corda aos ciúmes.
