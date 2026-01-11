Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Amor
Sem sentimentalismos ou chantagens. Você é adulta e precisa assumir as vantagens e desvantagens disso sozinha.
Trabalho
Crescimento e muita felicidade te esperam, por isso não abaixe a cabeça para quem se acha superior a você, seja consciente do seu trabalho sempre.
Bem Estar
Você estará menos estressado e isso implica diretamente sobre a sua saúde. Continue caminhando ao ar livre e maneire no açúcar. Fique atento aos sinais do coração, como palpitações e "fisgadas".
