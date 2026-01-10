Como criar um quadro de visualização para atingir seus objetivos de vida?
Quadro de visualização:
O quadro de visualização é uma ferramenta que pode ser usada para atrair seus maiores desejos. Aprenda como fazê-lo e saiba mais sobre seus benefícios.
“Para realizar grandes coisas, não devemos só agir, mas também sonhar. Não só planejar, mas também acreditar”Um meio poderoso para atrair seus objetivos é usar uma ferramenta chamada “Quadro de Visualização”, também conhecida como “Quadro dos Sonhos”. Essa é uma das maneiras mais poderosas de usar a Lei da Atração a seu favor. O quadro de visualização é formado por um conjunto de imagens dos sonhos e objetivos que você almeja para sua vida. É essencial usar a figura do que realmente deseja atrair, tudo o que você colocar em seu quadro será parte da sua realidade. O quadro de visualização é uma técnica antiga, que se tornou mais conhecida através da Lei da Atração — divulgada no filme “O Segredo”. É necessário ser muito específico ao montar o quadro. Se você deseja um carro, deve colocá-lo no modelo e cor que imagina, o mesmo serve para a casa dos sonhos, emprego, viagens e o que mais almejar. O que a maioria das pessoas não sabe é que essa é uma estratégia muito eficaz para carreira e negócios. Um estudo feito pelo TD Bank mostrou que a cada cinco empreendedores, um utilizou o quadro de visualização para alcançar seus resultados. Celebridades famosas mundialmente, como os atores Jim Carrey e Will Smith, são publicamente adeptos da técnica. Jim Carrey tem uma história interessante a respeito do quadro de visualização. Ele conta que em um período de sua vida que estava totalmente falido, escreveu um cheque de mentira no valor de 10 milhões de dólares por seus serviços de ator e colocou em uma data do ano de 1994. O ator carregava esse cheque em sua carteira. O surpreendente é que em 1994, Jim Carrey de fato recebeu um cheque real no valor de 10 milhões de dólares por sua atuação no filme “Debi & Loid: dois idiotas em apuros”. Não foi o fato de colocar o cheque falso na carteira que fez ele realizar seu sonho. Mas, carregar com ele a representação desse objetivo, fez com que o olhasse quando pensava em desistir. Ou mesmo lembrar-se todos os dias a direção que deveria tomar para realizar aquele sonho.
A eficácia da visualização no universo dos negóciosO estudo feito pelo TD Bank mostra que 82% dos empreendedores entrevistados disseram que usam o quadro de visualização. Eles relatam que mais da metade de seus objetivos estão no quadro. Além disso, 76% dos empresários afirmaram que seus negócios estão exatamente onde imaginaram quando criaram seu quadro. Idealizar e sonhar através de imagens já é algo que fazemos naturalmente. Os perfis que seguimos nas redes sociais e o sucesso que acompanhamos de nossos amigos e familiares servem como inspiração todos os dias. Quem nunca se pegou sonhando com a viagem de alguém, com casas que vemos na TV ou até com projetos profissionais. As grandes empresas colocam em painéis os resultados alcançados ou as metas que desejam atingir. Isso ajuda a lembrar os funcionários onde chegaram ou querem chegar e de fato funciona. Você já deve estar fazendo algo neste sentido, mas não com suas próprias imagens e talvez não de uma forma tão eficaz.
Os benefícios do quadro de visualizaçãoNão existem segredos quando falamos sobre o quadro de visualização. Ao criar o seu quadro, não significa que todos os seus desejos e sonhos vão se realizar sem esforços, como um passe de mágica. A psicóloga Barbara Nussbaum – especialista em influências emocionais e psicologias do dinheiro, que contribuiu com a pesquisa da TD Ban – defende que o uso do quadro nos permite focar mais em nossos objetivos e acreditar que é possível alcançá-los. “Esta experiência holística nos permite conectar emocionalmente com nossos objetivos e ao processo para alcançá-los. Quando investimos tempo para visualizar, em detalhes, nos tornamos emocionalmente mais conectados aos nossos objetivos. E as emoções são a cola que nos conecta ao que é mais importante em nossas vidas” afirma a especialista.
Como criar o seu quadro de visualizaçãoO primeiro passo é deixar claro para si mesmo quais são os seus objetivos. Não será eficaz colocar que quer ser rico ou que deseja que sua empresa seja um sucesso. Busque ser bastante específico em sua meta. Por exemplo: “Quero ter 20 mil reais até dezembro desse ano” ou “Quero que minha empresa feche dez contratos novos, aumentando o seu faturamento em 70% até o final do semestre” ou “Quero ser gerente da minha área com um salário de dez mil reais por mês”. O seu desejo também pode ser algum bem material, uma casa, um carro ou um escritório novo. Neste caso, busque a imagem que mais aproxima do que você quer. Você pode colocar a foto de uma casa ou prédio, o endereço. Se for um carro, coloque a imagem do modelo e cor que você deseja. O segredo é detalhar ao máximo, colocar datas e deixar claro em sua mente pelo que está lutando.
Crie seu próprio quadro de visualização
Faça colagens
Uma maneira simples e divertida de criar o quadro é usando tesoura, cola, revistas ou imagens da internet. Folheie revistas buscando as imagens dos seus sonhos ou encontre as figuras perfeitas na internet. Corte essas imagens e cole em seu quadro de visualização.
Defina os prazos
Especialistas deste tema afirmam que é essencial estabelecer os prazos para seus objetivos se tornarem reais. Tudo bem se eles não ocorrem no prazo que você estipulou, apenas reavalie suas ações e estabeleça um prazo novo. Porém, você deve ser realista com os prazos.Por exemplo, caso queira perder 10 quilos ou dobrar o faturamento mensal de sua empresa, não coloque o prazo de um mês porque você não vai conseguir perder tanto peso de uma forma saudável ou dobrar o faturamento de maneira natural. Estamos falando de planos possíveis, basta lembrar do exemplo que demos no começo do artigo sobre a história do ator Jim Carrey. O quadro de visualização é composto por um plano de ações que devem ser tomadas para atingir suas metas e realizar seus sonhos. É a imagem que define o resultado de suas ações.
Utilize frases motivacionais
Use em seu quadro aquelas frases que te levantam em um momento de desânimo. Pode ser a frase de uma pessoa que você admira ou de alguém que tem como referência. Coloque as frases de impacto que te tocam para se motivar toda vez que olhar para o seu quadro, lembrando-se que está no caminho certo.Escolha frases como essa de Steve Jobs “Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir”. Ela desperta uma emoção e também funciona como uma provocação, te trazendo o sentimento de força para lutar e ir atrás dos seus sonhos.
Coloque o quadro de visualização em um local estratégico
Seu quadro deve ficar em um lugar que você possa olhar todos os dias. Pode ser no seu quarto, na cozinha ou em qualquer ambiente que passe boa parte do seu tempo. Olhe-o todos os dias, e sinta-se como se já tivesse alcançado as coisas do quadro. Foque a sua atenção nele e se surpreenda com os resultados. Siga colocando suas intenções no quadro e pense sempre positivo.
Transformando sonhos em realidade
Não existe nenhuma fórmula mágica em que você esfrega uma lâmpada e um gênio realiza todos os seus desejos. O quadro de visualização é uma técnica científica comprovada, que ajuda na realização e conquista dos objetivos.As suas ações a respeito dos sonhos que deseja alcançar com certeza são a parte mais importante para concretizá-los. O quadro serve para lembrá-lo diariamente a respeito disso.