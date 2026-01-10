Como criar um quadro de visualização para atingir seus objetivos de vida?

Defina os prazos

Especialistas deste tema afirmam que é essencial estabelecer os prazos para seus objetivos se tornarem reais. Tudo bem se eles não ocorrem no prazo que você estipulou, apenas reavalie suas ações e estabeleça um prazo novo. Porém, você deve ser realista com os prazos.

Por exemplo, caso queira perder 10 quilos ou dobrar o faturamento mensal de sua empresa, não coloque o prazo de um mês porque você não vai conseguir perder tanto peso de uma forma saudável ou dobrar o faturamento de maneira natural. Estamos falando de planos possíveis, basta lembrar do exemplo que demos no começo do artigo sobre a história do ator Jim Carrey. O quadro de visualização é composto por um plano de ações que devem ser tomadas para atingir suas metas e realizar seus sonhos. É a imagem que define o resultado de suas ações.