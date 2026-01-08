Terapia com Cristais
Como fazer um amuleto com a semente Olho de Boi?
Também conhecida como a semente da Mucunã, Olho de Boi é um poderoso amuleto utilizado para afastar a inveja e o mau-olhado de quem a possui. A semente geralmente tem seus efeitos disseminados com o uso como objeto pessoal ou em casa, com a finalidade de impedir que energias negativas cheguem e se instalem no ambiente, atraindo ainda a boa sorte.
Largamente utilizada em práticas de Candomblé e Umbanda, a Olho de Boi tem sua aplicação tanto como semente quanto em sua folhagem como Mucunã. No Candomblé, a folha dessa planta costuma ser atribuída ao orixá Ossain, sendo utilizada no preparo de banhos dos seus filhos e de seus objetos. Já na Umbanda, quem entra em cena é a semente Olho de Boi, a qual tem sua aplicação na confecção de colares e adornos utilizados pelos caboclos e pretos-velhos. É muito comum entre as entidades denominadas guias a receita do uso desta semente dentro de um copo com água e uma pedra de carvão para ser posto atrás da porta com o objetivo de cortar a cobiça e o mau-olhado. Entre outras aplicações, a Olho de Boi pode ainda ser usada dentro de um saquinho de pano preto, o qual deverá estar sempre junto a pessoa e, preferencialmente, em seu bolso esquerdo ou lado esquerdo do corpo. Nesse saquinho pode-se, ainda, adicionar um pouco de sal marinho, arruda e alecrim para potencializar o efeito contra a inveja e atrair sorte. Caso deseje ter a semente dentro de casa, ela poderá servir-lhe como uma espécie de alarme contra as energias negativas, uma vez que a crença diz que, quando a semente arrebenta, é sinal que seu lar ou os que nele habitam estão sendo alvos de energias negativas. Para isso, coloque a semente em um copo d’água e, se o líquido se tornar escuro após a semente estourar, é sinal que a negatividade enviada é forte e tem o intuito de destruição. Se isso acontecer, jogue as sementes estouradas em mata verde ou água corrente de rio ou mar. Ainda dentro de casa, a Olho de Boi pode ser colocada em um pequeno saquinho confeccionado em pano preto e então pendurada atrás da porta de entrada. Também pode ser espalhada estrategicamente pelos cantos da casa. Se desejar utilizá-la como proteção pessoal, confeccione colares, pulseiras ou até mesmo brincos com a semente, preferencialmente sem furá-la, e ande com a Olho de Boi como forma de repelir más vibrações. Veja também:
Os significados e utilizações da semente Olho de Boi
