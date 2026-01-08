Previsões da Dona 7 para 2026: o que o oráculo revela sobre destino, escolhas e consciência

Previsões da Dona 7 para todos os signos em 2026

Previsões da Dona 7 para 2026: Embaraços e Dificuldades (A Corrente) Dona 7 mostra que Áries entra em um ano de testes. A Corrente fala de atrasos, travas e situações que parecem não sair do lugar. Não é um ano para pressa, mas para entender onde você mesmo se prendeu. Muitas dificuldades não vêm de fora, mas de decisões mal resolvidas do passado. Será um ano de altos e baixos, exercite. Como superar obstáculos Aceitar limites temporários será essencial. Forçar o fluxo pode gerar perdas maiores. Fases ruins não duram para sempre. Exercite sua fé para superar os momentos difíceis lembrando sempre que tudo o que plantar nesse momento, será colhido lá na frente. Banho de ervas Arruda, alecrim e guiné. Esse banho quebra amarras energéticas e ajuda a dissolver bloqueios espirituais. Jogue do pescoço para baixo após seu banho de higiene. Cristal Turmalina negra — proteção e descarrego de energias densas.

Espiritualidade Menor (A Espada) A Espada revela um ano em que Touro será chamado a lidar com espiritualidade prática, não idealizada (não só acreditar, é agir de acordo com aquilo que você pede). Cortes serão necessários, especialmente em crenças limitantes e dependências emocionais. A espiritualidade vem como disciplina e consciência, não como conforto. Como superar obstáculos Aprenda a dizer não. O excesso de apego será o maior inimigo. Banho de ervas Alecrim, sálvia e manjericão. Banho de clareza mental e fortalecimento espiritual. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Sodalita — ajuda a alinhar razão e intuição.

Separação (A Joia Quebrada) Dona 7 aponta rompimentos necessários. Gêmeos viverá afastamentos, encerramentos e redefinições. Nem toda separação é perda; algumas são libertação. O ano pede desapego e honestidade emocional. Como superar obstáculos Não tente manter o que já se partiu. Aceitar o fim acelera a cura. Banho de ervas Lavanda, erva-doce e pétalas de rosa branca. Auxilia na cicatrização emocional. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Quartzo rosa — acolhimento e amor-próprio.

Amigo Fiel e Aliado (O Cachorro) A carta do Cachorro mostra proteção, lealdade e apoio verdadeiro. Em 2026, Câncer contará com ajuda espiritual e humana, mas precisará reconhecer quem realmente está ao seu lado. Hora de analisar seu grupo de amizade e lembre-se: pior que um inimigo declarado é um falso amigo disfarçado. Como superar obstáculos Pare de carregar tudo sozinho. Apoio não é fraqueza. Banho de ervas Camomila, erva-cidreira e alfazema. Traz conforto emocional e proteção energética. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Pedra da lua — equilíbrio emocional e intuição.

O Consulente (O Homem) Leão será o protagonista do próprio destino. Dona 7 mostra um ano de decisões importantes, onde não será possível terceirizar escolhas. Liderança, postura e responsabilidade espiritual estarão em foco. Hora de pensar mais em você e no seu bem estar pessoal. Lembre-se: você é a pessoa mais importante da sua vida, trate de se cuidar muito bem! Como superar obstáculos Assuma as consequências dos seus atos com maturidade. Banho de ervas Manjericão, louro e canela em pau. Banho de força pessoal e magnetismo. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Olho de tigre — coragem e segurança.

O Grande Amor (A Joia Perfeita) A Joia Perfeita fala de vínculos verdadeiros, reconciliação interna e alinhamento afetivo. Pode representar amor, mas também a reconexão consigo mesmo. Um realinhamento chega em todas as áreas da sua vida. Esteja aberto a novas oportunidades, tanto no amor, quanto na vida financeira. Momento de estruturação. Como superar obstáculos Pare de buscar perfeição onde existe sentimento real. Banho de ervas Rosa branca, erva-doce e melissa. Harmoniza emoções e abre o coração. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Esmeralda — equilíbrio e amor consciente.

Espiritualidade Maior (O Menorá) Libra acessa um ano de despertar espiritual profundo. Dona 7 indica proteção elevada, intuição aguçada e expansão de consciência. É um ano de alinhamento com propósito. Dedique-se ao estudo de algo que gosta, seja um curso de expansão da sua formação ou algo que sempre desejou investir e adiou. Momento propício para o aprendizado, pois dessa forma você encontrará maneiras de se alinhar consigo mesmo. Como superar obstáculos Confie mais na sua intuição do que na aprovação externa. Banho de ervas Sálvia, lavanda e alecrim. Eleva a vibração espiritual. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Ametista — conexão espiritual e clareza.

Morte, Doença e Mediunidade (A Cadeira) A carta da Cadeira fala de pausas obrigatórias, encerramentos profundos e chamados espirituais. Escorpião viverá transformações intensas, podendo acessar ou intensificar sua mediunidade. Lembre-se: ciclos se encerram para novos iniciarem. Esteja aberto ao novo e o novo lhe encontrará. Como superar obstáculos Respeite seus limites físicos e espirituais. Banho de ervas Arruda, guiné e manjericão roxo. Banho de limpeza profunda e proteção mediúnica. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Obsidiana — corte energético e proteção.

Viagens e Mudança de Vida (A Pirâmide) Mudanças estruturais estão no caminho. Pode indicar viagens, mudança de cidade ou uma virada completa de vida. Dona 7 pede planejamento e base sólida. Dedique-se a conhecer um lugar ainda não visitado por você e faça disso um hábito anual. Não precisa ser algo para longe e muito caro, mas algo que alinhe sua fé através do contato com novas culturas, pessoas e paisagens que lhe tragam paz. Isso fará bem para seu corpo, mente e para sua espiritualidade. Esteja aberto a mudanças e a formas de evolução pois a transformação lhe alcançará em 2026. Como superar obstáculos Não construa no impulso. Estruture seus sonhos. Banho de ervas Louro, canela e anis-estrelado. Ativa prosperidade e expansão. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Citrino — crescimento e confiança.

A Consulente (A Mulher) Capricórnio será chamado a olhar para sua essência emocional. A carta A Consulente fala de sensibilidade, autocuidado e reconexão com o sentir. Momento para encontrar dentro do seu EU interior as emoções que foram reprimidas e transformá-las em aprendizado. Lembre-se: não há problema em dizer o que pensa, o problema é em como você irá dizer isso. Falar mais sobre suas emoções, sentimentos e desejos reprimidos lhe fará muito bem. Como superar obstáculos Permita-se ser vulnerável sem perder força. Banho de ervas Alfazema, rosa branca e erva-cidreira. Traz acolhimento e equilíbrio interno. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Quartzo leitoso — suavidade e proteção emocional.

Pela Porta da Rua (A Porta) Novos caminhos se abrem, mas outros se fecham. Dona 7 alerta: hesitar demais pode fazer você perder oportunidades importantes. Momento de novas parcerias e investimentos. Ano de muita oportunidade na vida. Esteja atento e saiba filtrar aquilo te levará a uma elevação daquilo que te trará desgaste. Como superar obstáculos Escolha com consciência e siga em frente. Banho de ervas Hortelã, alecrim e capim-limão. Renova a energia e favorece novos começos. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Fluorita — clareza e decisões assertivas.

Surpresas (A Lâmpada Acesa) Peixes viverá revelações inesperadas. A Lâmpada Acesa fala de verdades que iluminam, mesmo quando chocam. O ano vem trazendo respostas e colheita sobre tudo que já vem plantando. Sabe quando você acha que não tem mais solução para aquele problema e quando você desiste de algo? Verá que as coisas se resolverão sozinhas. Fato importante para esse ano: não apague a sua fé! Como superar obstáculos Aceite o que vem à luz. Negar atrasará sua evolução. Banho de ervas Camomila, lavanda e erva-doce. Acalma e ajuda a assimilar mudanças. Use as ervas juntas para garantir seu bem estar e jogue do pescoço para baixo. Cristal Água-marinha — serenidade e clareza emocional.

2026, o ano da consciência espiritual aplicada à vida real

Ritual de início de ano para abertura de caminhos financeiros: orientação de Dona 7

Materiais

1 vela branca

1 vela verde

1 copo com água

1 prato branco

3 folhas de louro

1 ramo de alecrim

1 punhado de arroz cru

1 moeda em circulação

1 cristal de citrino ou pirita

Preparação

Execução

No prato branco, coloque as duas velas lado a lado. À frente delas, coloque o copo com água. Ao redor do prato, disponha o arroz, o louro, o alecrim e a moeda. Segure o cristal entre as mãos e mentalize seus caminhos financeiros se abrindo com equilíbrio, justiça e responsabilidade. Acenda primeiro a vela branca, pedindo clareza, proteção e organização espiritual. Em seguida, acenda a vela verde, pedindo prosperidade, estabilidade e crescimento material.

Intenção

“Que toda energia de escassez, bloqueio ou atraso seja dissolvida. Que meus caminhos financeiros se organizem com consciência, trabalho e merecimento. Que eu saiba reconhecer oportunidades e agir com responsabilidade. Que a prosperidade flua de forma justa, contínua e equilibrada em minha vida.”

Encerramento

Deixe as velas queimarem até o fim em local seguro.

O arroz pode ser descartado na natureza ou no lixo orgânico.

A moeda deve ser guardada na carteira como símbolo de movimento financeiro.

O cristal pode ser usado no dia a dia ou deixado no local onde você guarda documentos ou dinheiro.

Mensagem final de Dona 7

Caminhos se abrem quando a consciência acompanha o desejo. Prosperidade não nasce da pressa, mas com a coerência entre pensamento, ação e espiritualidade. Aline Sensitiva