Calendário Astrológico Junho 2026: energia de acolhimento e expansão

O calendário astrológico de junho de 2026 chega com uma energia de acolhimento e expansão. Depois de um ciclo intenso de enraizamento e mudanças graduais, este mês abre espaço para o sentir. Há uma atmosfera emocional mais presente, como se [&#8230;]

06/01/2026 19:36

Calendário Astrológico Junho 2026: energia de acolhimento e expansão
Calendário Astrológico Junho 2026: energia de acolhimento e expansão crédito: Wemystic
O calendário astrológico de junho de 2026 chega com uma energia de acolhimento e expansão. Depois de um ciclo intenso de enraizamento e mudanças graduais, este mês abre espaço para o sentir. Há uma atmosfera emocional mais presente, como se o tempo desacelerasse apenas o suficiente para você perceber melhor o que acontece dentro de si. É um período que convida a se aproximar de si mesma, das pessoas que ama e dos espaços que trazem conforto e pertencimento. Nos primeiros dias, a sensibilidade ganha protagonismo e a intuição se fortalece. As conversas e decisões tendem a ser guiadas mais pelo coração do que pela razão pura. Essa energia emocional não chega para limitar — ao contrário, ela amplia a capacidade de compreender com profundidade, de escutar além das palavras, de acolher o que antes era ignorado. Na segunda metade do mês, a vibração muda de tom e ganha mais brilho e movimento. A confiança floresce, a alegria se torna mais visível e a vontade de se expressar cresce. O que antes era apenas desejo começa a tomar forma através da fala, da ação e de gestos mais firmes. É um tempo em que a fé no próprio caminho se fortalece. Junho termina com expansão e poder pessoal renovado. Emoção e coragem andam juntas, lembrando que crescimento verdadeiro não acontece só na ação, mas também no cuidado com o que sustenta suas raízes.

Calendário astrológico junho 2026: principais trânsitos

Junho começa com um tom mais sensível e introspectivo. Mercúrio entra em Câncer (01/06), tornando a comunicação mais emocional, intuitiva e voltada para questões pessoais e familiares. Esse clima de introspecção abre o mês com escuta, acolhimento e mais conexão com o que toca o coração. No decorrer do mês, a energia se aquece e se expande. Vênus entra em Leão (13/06), trazendo brilho, magnetismo e desejo de expressar sentimentos com intensidade e confiança. No dia seguinte, a Lua Nova em Gêmeos (14/06) abre um portal para novos aprendizados, conversas transformadoras e projetos que envolvem movimento, estudo e expansão mental. No dia 19, Quíron ingressa em Touro, trazendo um ciclo de cura profunda ligado à autovalorização, ao corpo e à estabilidade emocional. Poucos dias depois, em 21/06, Sol entra em Câncer, marcando o Solstício de Inverno no Brasil — um momento de introspecção, recolhimento e conexão com as raízes.

É movimento que você queria?

A reta final do mês ganha movimento: Marte entra em Gêmeos (28/06), acelerando ideias e ações, enquanto Mercúrio inicia sua retrogradação em Câncer (29/06), pedindo cuidado com a comunicação emocional e revisões importantes em temas familiares. No mesmo dia, a Lua Cheia em Capricórnio traz clareza sobre metas e responsabilidades. Por fim, Júpiter entra em Leão (30/06), coroando o mês com expansão, brilho pessoal e confiança renovada. Junho, assim, une sensibilidade e coragem, recolhimento e ação — abrindo caminhos para crescer com base sólida e coração aceso. Você também pode gostar:

Tópicos relacionados:

astrologia previsoes-mensais-completas

overflay