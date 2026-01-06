Astrologia
Calendário Astrológico Junho 2026: energia de acolhimento e expansão
O calendário astrológico de junho de 2026 chega com uma energia de acolhimento e expansão. Depois de um ciclo intenso de enraizamento e mudanças graduais, este mês abre espaço para o sentir. Há uma atmosfera emocional mais presente, como se […]
06/01/2026 19:36
O calendário astrológico de junho de 2026 chega com uma energia de acolhimento e expansão. Depois de um ciclo intenso de enraizamento e mudanças graduais, este mês abre espaço para o sentir. Há uma atmosfera emocional mais presente, como se o tempo desacelerasse apenas o suficiente para você perceber melhor o que acontece dentro de si. É um período que convida a se aproximar de si mesma, das pessoas que ama e dos espaços que trazem conforto e pertencimento. Nos primeiros dias, a sensibilidade ganha protagonismo e a intuição se fortalece. As conversas e decisões tendem a ser guiadas mais pelo coração do que pela razão pura. Essa energia emocional não chega para limitar — ao contrário, ela amplia a capacidade de compreender com profundidade, de escutar além das palavras, de acolher o que antes era ignorado. Na segunda metade do mês, a vibração muda de tom e ganha mais brilho e movimento. A confiança floresce, a alegria se torna mais visível e a vontade de se expressar cresce. O que antes era apenas desejo começa a tomar forma através da fala, da ação e de gestos mais firmes. É um tempo em que a fé no próprio caminho se fortalece. Junho termina com expansão e poder pessoal renovado. Emoção e coragem andam juntas, lembrando que crescimento verdadeiro não acontece só na ação, mas também no cuidado com o que sustenta suas raízes.
Calendário astrológico junho 2026: principais trânsitos
- 01/06 - Mercúrio entra em Câncer
- 13/06 - Vênus entra em Leão
- 14/06 - Lua Nova em Gêmeos
- 19/06 - Quíron entra em Touro
- 21/06 - Sol entra em Câncer (Solstício de Inverno no Brasil)
- 28/06 - Marte entra em Gêmeos
- 29/06 - Mercúrio Retrógrado em Câncer
- 29/06 - Lua Cheia em Capricórnio
- 30/06 - Júpiter entra em Leão
