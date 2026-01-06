Consciência Plena
Simpatias dos Desejos para os Reis Magos: 6 de Janeiro
No dia 6 de Janeiro, faça estas simpatias dos Reis Magos para ter sorte em todos os campos de sua vida. Veja neste artigo!
06/01/2026 00:13
Você acha que passado o dia 25 de dezembro, o Natal acabou? Achou errado. Apenas no dia 6 de janeiro podemos dar por encerradas as comemorações natalinas, pois é esse o dia de Reis. De acordo com a lenda, os Reis Magos – Belchior, Baltazar e Gaspar – foram os primeiros a visitar o menino Jesus e eles descobriram que um rei tinha nascido devido à Estrela de Belém. Veja aqui as Simpatias dos Reis Magos! Partiram em busca de Cristo, seguindo a estrela guia, e quando o encontraram, deitado em palhinhas, ofereceram a ele três presentes: Incenso, Mirra e Ouro. É daqui, destas oferendas dos Reis Magos, que surge a tradição de trocar presentes na noite de Natal. Vamos aproveitar esta época para pedir proteção e boas energias aos Reis Magos, através de orações e simpatias.
Simpatias dos Reis Magos para Boas EnergiasNo dia 6 de Janeiro, faça esta simpatia para ter sorte em todos os campos de sua vida. Comece por escrever, a lápis, na porta da entrada de sua casa, o nome dos três reis Magos e faça a seguinte oração:
“Trouxeram luz para Jesus e assim tragam para mim, para minha casa e meus familiares muita energia positiva e muita luz”.
Simpatia para proteger a casaNo Dia de Reis, coloque três dentes de alho (sem casca) dentro de um copo com água, atrás da porta de sua sala. Deixe lá e observe. Quando água começar a ficar turva, jogue-a no vaso sanitário e dê descarga. Enquanto estiver transparente, mantenha o mesmo alho. Repita esta simpatia ao longo do ano.
Simpatias dos Reis Magos para sorte e farturaEm 6 de janeiro, antes de terminar o dia, coloque quatro pratos com maçãs em cima de uma toalha branca. Coma a sua – as restantes três são dos reis Magos. No dia seguinte, ofereça uma dessas maçãs e uma nota a uma criança, as restantes, junto com uma nota, ofereça a um mendigo. A terceira nota deve ser entregue numa caixa de esmolas da igreja. Mas a quarta deve permanecer em sua carteira durante todo o ano. No final, ofereça essa nota e faça novamente esta simpatia.
Oração aos Reis Magos - fortaleça as suas simpatias
Amáveis Santos, Baltazar, Melchior e Gaspar, fostes vós, avisados pela Estrela Guia, alertados sobre a vinda de Jesus, o Salvador, ao mundo. Amáveis Reis Santos, fostes vós os primeiros a adorar, beijar e amar Jesus, oferecendo vossa devoção, fé, ouro, mirra e incenso. Queremos seguir, tal como vós, a estrela da verdade e descobrir Jesus. Não podemos oferecer a ele ouro, mirra e incenso, como vós fizeram, mas ofereço meu coração repleto de fé católica. Ofereço minha vida, buscando viver unido à igreja. Espero alcançar de vós, Santos Reis, a intercessão para receber a graça de que necessito. (faça o pedido com muita fé). Amém!
