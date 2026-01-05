Terapia com Cristais
8 cristais para ter no quarto e dormir melhor
Tem sofrido de insônia, tem pesadelos que atormentam seu sono? Te indicamos 8 cristais para ter em seu quarto e melhorar a qualidade do sono.
05/01/2026 00:13
Depois de um dia cheio, tudo o que você mais quer é ter uma noite de sono tranquila e restauradora, certo? Então conheça oito cristais para ter no quarto e alcançar efeitos como relaxamento, proteção e até mesmo sonhos reveladores.
Cristais para ter no quarto: o poder energético dos cristaisPequenos cristais, enormes efeitos sobre a qualidade do seu sono e as energias que circulam pelo seu quarto. Confira a lista e faça suas experiências com essa poderosa seleção. E lembre-se: lave, energize seus cristais e procure sempre posicionar as gemas afastadas de aparelhos eletrônicos, ok?
AmetistaA Ametista é um dos mais poderosos cristais para ter no quarto, ajudando na proteção do indivíduo, no equilíbrio dos chakras superiores e em questões diversas da vida. O cristal, quando se encontra em nosso quarto, auxilia aqueles que desejam receber revelações durante os sonhos. E se estiver passando por momentos onde o sono se encontra turbulento, coloque uma Ametista sobre o peito antes de dormir. Essa técnica irá te ajudar a se sentir em harmonia e despertar totalmente revigorado. Ver Pedra Ametista
Quartzo RosaO Quartzo Rosa quase automaticamente está associado ao amor, e de fato, esse é um cristal que busca restaurar as nossas relações com pessoas queridas. Usada no quarto, atua como um adorável calmante, capaz de fazê-lo acordar completamente restaurado. Diante do poder desse sono reparador, você poderá experimentar de uma pele mais bonita e jovial ao acordar. Aqueles que andaram passando por momentos de tristeza, mágoa e sofrimento, podem colocar um Quartzo Rosa no quarto, pois ele ajudará você a compreender melhor seus sentimentos e refletir com mais clareza suas as situações que vem passando. Ver Quartzo Rosa
Cristal de QuartzoO Cristal de Rocha, também chamado de Cristal de Quartzo ou Quartzo Transparente é uma pedra que transmite a paz só de olhar para ela. No quarto, ela permite usufruir de mais calma e serenidade, além de ajudar nos encontros astrais e processos como desdobramentos. É bastante comum encontrar Cristais de Quartzo, mas para ter os efeitos esperados aqui, é preciso utilizar uma pedra bruta, mesmo que seja pequena. As pedras de formatos planos ou polidas não produzem as mesmas energias. Seu posicionamento deve ser sobre a sua cama ou almofada, desde que esteja a uma distância dentro do seu campo de visão. Ao se deitar para dormir, se concentre no cristal, buscando perceber todas as suas imperfeições e facetas. Esse processo deve causar relaxamento e ajudar a se libertar de todo o estresse do dia. Ver Cristal de Quartzo
Quartzo FumêChamado também de Quartzo Fumê, a pedra tem a capacidade de ajudar a eliminar as energias negativas do ambiente, bem como aliviar o estresse. Considerada uma das principais pedras para purificar energias e proteger quem a possui, ela é capaz de criar um poderoso campo de proteção ao seu redor, neutralizando ataques energéticos. Para ter uma noite calma, protegida e um sono restaurador, o Quartzo Fumê deve ser deixado debaixo da sua cama. Ele trará mais segurança e irá afastar energias como a da inveja de dentro do ambiente. Ver Quartzo Fumê
LepidolitaDentre os cristais para ter no quarto, a Lepidolita é uma das mais marcantes, associada a calma, a confiança e a uma conexão com seus desejos mais latentes. Seus efeitos promovem um sono mais tranquilo, relaxamento durante a noite e proteção contra maus espíritos. Se você sofre com depressão, crises de ansiedade ou mesmo sente medo em dormir no escuro, a Lepidolita pode te ajudar a encontrar paz e ter uma noite tranquila.
MalaquitaSe você é uma pessoa que anda tendo muitos pesadelos, ter a Malaquita entre seus cristais pode ser a solução. A pedra de cor verde tem o poder de estimular seu cérebro a produzir imagens agradáveis e positivas durante a noite, impedindo que os pesadelos tomem conta. O cristal deverá estar posicionado bem próximo da sua cama, desde longe de aparelhos eletrônicos. Retire do quarto celulares, computadores ou qualquer outro item que possa interferir na transmissão das energias da Malaquita. Se não puder tirar os eletrônicos do quarto, ao menos desligue-os. Ver Pedra Malaquita
SelenitaUma variação de Gipsita, a Selenita é um cristal terapêutico, comumente utilizado para a limpeza espiritual, aumento da autoestima e da disposição. Quando colocado no quarto, esse delicado cristal atua como um calmante, tanto para bebês quanto para adultos. Essa atmosfera de tranquilidade é capaz de tornar o ambiente mais leve e harmonioso. A pedra protege quem a possui durante o sono, além de vibrar e transmutar a energia chi do quarto, principalmente se você tiver aparelhos eletrônicos ativos dentro dele. Ver Pedra Selenita
Pedra da LuaAlém de belíssima, a Pedra da Lua é capaz de acalmar o sistema nervoso, ajudando a promover uma melhor noite de sono, bem como sonhos mais agradáveis. Outros efeitos terapêuticos incluem o equilíbrio emocional e o fortalecimento da mente. Para utilizar a pedra com essas finalidades, basta coloca-la sobre o seu plexo solar quando se deitar para dormir. Agora, se quiser usar o cristal para fortalecer sua intuição e ter sonhos reveladores durante a noite, coloque-o debaixo do travesseiro. Ver Pedra da Lua
