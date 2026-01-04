Assine
Orações para o mês de Janeiro: Renovação e Renascimento

O mês de janeiro é o mês de início de novos ciclos. Veja como pedir proteção e orientação divina com orações para o mês de Janeiro no artigo.

WeMystic
WeMystic
Repórter
04/01/2026 00:17

Orações para o mês de Janeiro: Renovação e Renascimento
Orações para o mês de Janeiro: Renovação e Renascimento crédito: Wemystic
O mês de janeiro é um período de renovação, de início de um novo ciclo. As festas do Natal e do Ano Novo já passaram, já recarregamos as nossas baterias e renovamos as nossas esperanças de um futuro melhor. Para que o novo ano seja mais positivo, de paz e amor, precisamos pedir conselho, ajuda e proteção divina. Conheça 2 poderosas orações para o mês de janeiro.

Orações para o mês de Janeiro para ter bênçãos no início do ano

Vamos começar o ano criando um ritual diário de oração? O mundo precisa cada dia mais de paz, de oração, de fé, e nós podemos aumentar essa corrente do bem com essas poderosas orações.

Oração Poderosa do início do Ano

Reze com muita fé, de preferência todos os dias do mês de janeiro:
“Santa Maria, Mãe de Deus, peço a Tua proteção neste ano que agora se inicia. Fica sempre ao meu lado e junto daqueles que amo. Ajuda-nos a transformar este ano no melhor ano das nossas vidas. Que todos saibamos livrar-nos do fardo do passado, ajuda-nos a perdoar a todos os que nos têm ofendido e a nós próprios. Dá-nos Paz, Luz e Amor! Pai de Bondade, neste mês de janeiro se celebra a conversão de São Paulo, e por seu exemplo percebemos que o pecado em nossa vida não é um obstáculo definitivo para a santidade. És um Pai de Misericórdia e pede-nos viver a abertura de nosso ser para reconhecer e pedir perdão. Paulo passou pela desconfiança dos irmãos antes de sua conversão, e chegou à total dedicação ao Evangelho de Jesus. Que o exemplo de Paulo seja um caminho que nos leve desde nossas limitações até o amor e a santidade de nosso destino. Também Paulo ajudou a Igreja de Jerusalém, a primeira das igrejas, a sair de si mesma para tornar-se missionária. Que seu exemplo nos motive a testemunhar o Evangelho pela partilha do Amor e Solidariedade. Amém.”

Oração para abençoar o mês de Janeiro

“Invocando todos os santos e anjos deste mês abençoado, especialmente São Sebastião, o mártir, para que interceda por nós, eu vos peço, senhor. Abundância para cada um dos meus dias. Sabedoria para cada uma das minhas ações. Tranquilidade para poder executar minhas tarefas. Amor para poder espalhar a sua palavra. Paixão para poder ter um bom companheiro. Uma família cheia de graça e, principalmente, com muita saúde, porque sei do fundo do coração que estás comigo, conosco, com todos os meus amigos e, prometo louvar-Vos hoje e todos os dias deste mês. Sabedora que sou de que: ‘Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas sim, que ele capacita os escolhidos’, dai-me forças senhor, hoje e todos os dias deste abençoado primeiro mês do ano. Amém.”

Orações para o mês de janeiro:

