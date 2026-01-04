Orações
Orações para o mês de Janeiro: Renovação e Renascimento
O mês de janeiro é o mês de início de novos ciclos. Veja como pedir proteção e orientação divina com orações para o mês de Janeiro no artigo.
04/01/2026 00:17
O mês de janeiro é um período de renovação, de início de um novo ciclo. As festas do Natal e do Ano Novo já passaram, já recarregamos as nossas baterias e renovamos as nossas esperanças de um futuro melhor. Para que o novo ano seja mais positivo, de paz e amor, precisamos pedir conselho, ajuda e proteção divina. Conheça 2 poderosas orações para o mês de janeiro.
Orações para o mês de Janeiro para ter bênçãos no início do anoVamos começar o ano criando um ritual diário de oração? O mundo precisa cada dia mais de paz, de oração, de fé, e nós podemos aumentar essa corrente do bem com essas poderosas orações.
Oração Poderosa do início do AnoReze com muita fé, de preferência todos os dias do mês de janeiro:
“Santa Maria, Mãe de Deus, peço a Tua proteção neste ano que agora se inicia. Fica sempre ao meu lado e junto daqueles que amo. Ajuda-nos a transformar este ano no melhor ano das nossas vidas. Que todos saibamos livrar-nos do fardo do passado, ajuda-nos a perdoar a todos os que nos têm ofendido e a nós próprios. Dá-nos Paz, Luz e Amor! Pai de Bondade, neste mês de janeiro se celebra a conversão de São Paulo, e por seu exemplo percebemos que o pecado em nossa vida não é um obstáculo definitivo para a santidade. És um Pai de Misericórdia e pede-nos viver a abertura de nosso ser para reconhecer e pedir perdão. Paulo passou pela desconfiança dos irmãos antes de sua conversão, e chegou à total dedicação ao Evangelho de Jesus. Que o exemplo de Paulo seja um caminho que nos leve desde nossas limitações até o amor e a santidade de nosso destino. Também Paulo ajudou a Igreja de Jerusalém, a primeira das igrejas, a sair de si mesma para tornar-se missionária. Que seu exemplo nos motive a testemunhar o Evangelho pela partilha do Amor e Solidariedade. Amém.”
Oração para abençoar o mês de Janeiro
“Invocando todos os santos e anjos deste mês abençoado, especialmente São Sebastião, o mártir, para que interceda por nós, eu vos peço, senhor. Abundância para cada um dos meus dias. Sabedoria para cada uma das minhas ações. Tranquilidade para poder executar minhas tarefas. Amor para poder espalhar a sua palavra. Paixão para poder ter um bom companheiro. Uma família cheia de graça e, principalmente, com muita saúde, porque sei do fundo do coração que estás comigo, conosco, com todos os meus amigos e, prometo louvar-Vos hoje e todos os dias deste mês. Sabedora que sou de que: ‘Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas sim, que ele capacita os escolhidos’, dai-me forças senhor, hoje e todos os dias deste abençoado primeiro mês do ano. Amém.”
Orações para o mês de janeiro:
- Santo do Dia 01 de janeiro: Santa Maria Mãe de Deus
- Santo do Dia 02 de janeiro: São Basílio Magno
- Santo do dia 03 de janeiro - Santa Genoveva
- Santo do dia 04 de janeiro: Santa Ângela de Foligno
- Santo do dia 05 de janeiro: São João Nepomuceno Neumann
- Santo do dia 06 de janeiro: São Carlo de Sezze
- Santo do dia 07 de janeiro: São Raimundo de Peñafort
- Santo do dia 08 de janeiro: São Severino
- Santo do dia 09 de janeiro: Santo André Corsini
- Santo do dia 10 de janeiro: Frei Gonçalo de Amarante
- Santo do dia 11 de janeiro: São Vital
- Santo do dia 12 de janeiro: São Bernardo
- Santo do dia 13 de janeiro: Santo Hilário de Poitiers
- Santo do dia 14 de janeiro: Santa Elisabete Ana Bayley Seton
- Santo do dia 15 de janeiro: Santo Amaro
- Santo do dia 16 de janeiro: São Marcelo I
- Santo do dia 17 de janeiro: Santo Antão
- Santo do dia 18 de janeiro: Santa Margarida da Hungria
- Santo do dia 19 de janeiro: São Canuto
- Santo do dia 20 de janeiro: São Sebastião
- Santo do dia 21 de janeiro: Santa Inês
- Santo do dia 22 de janeiro: São Vicente
- Santo do dia 23 de janeiro: Santo Ildefonso
- Santo do dia 24 de janeiro: São Francisco de Sales
- Santo do Dia 25 de janeiro: São Paulo
- Santo do dia 26 de janeiro: São Timóteo
- Santo do dia 27 de janeiro: Santa Ângela Mérici
- Santo do dia 28 de janeiro: São Tomás de Aquino
- Santo do dia 29 de janeiro: São Pedro Nolasco
- Santo do dia 30 de janeiro: Santa Jacinta Marescotti
- Santo do dia 31 de janeiro: São João Bosco
