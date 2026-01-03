Astrologia
Lua Cheia em 2026: amor, sensibilidade e muita energia
Conhecida pelo aspecto emotivo, a Lua Cheia em 2025 promete momentos onde o amor, a parceria e a autoestima devem prevalecer. Se prepara!
03/01/2026 00:33
Sem dúvidas uma das mais apaixonantes e esperadas fases, a Lua Cheia em 2026 é um momento de se deixar invadir pelas emoções. Este pode ser um período turbulento, já que as pessoas tendem a agir mais pelo coração; mas com foco e equilíbrio, é possível ter razão e emoção dando as mãos e fazendo desse período algo incrível! E se prepare porque em 2026 teremos duas Superluas cheias: nos dias 24 de novembro e 23 de dezembro. Esse pode ser considerado um momento poderoso para práticas espirituais e rituais. A intensidade energética desse fenômeno pode potencializar a manifestação de desejos e intenções, tornando-o um momento propício para meditação, reflexão e conexão com o universo. Confira a seguir quais são as características gerais dessa fase lunar e o que você pode esperar dela durante o ano de 2026.
Lua Cheia em 2026: ciclos e conceitosTerceira e mais esperada fase lunar, a Lua Cheia em 2026 será o período de transbordamento, onde o poder e a energia cósmica se encontram em seu ápice. Por esses e outros motivos, é muito importante que você tenha trabalhado seu máximo durante a Lua Crescente, pois a partir daqui, nenhum projeto deve avançar. Durante esse ciclo, é muito provável que você se sinta mais emotivo, e que as influências externas te atinjam com mais facilidade. Os objetivos e projetos estabelecidos ainda na Lua Nova podem se encontrar concluídos aqui, ou simplesmente aparentar estarem resolvidos. Você sente mais dificuldade em manter o equilíbrio, já que as emoções se encontram aguçadas. Essa instabilidade pode ser testada em diferentes níveis, já que as realizações dessa fase lunar podem ser tanto para melhor, quanto para pior. Todos seus atos, planejamentos e pensamentos orquestrados durante as fases lunares anteriores devem ser “julgados” agora, e o resultado virá mediante o seu desempenho prévio. As possibilidades variam entre o brilho e as realizações ou o surgimento de conflitos e frustrações. Plena e belíssima, a Lua Cheia em 2026 fará com as pessoas se tornem um pouco mais receptivas às outras. Também não é incomum ver algumas pessoas mais conectadas com seu subconsciente; habilidades como a vidência podem ser otimizadas aqui. Além disso, se você (ou alguém) fez ou contou algo que não pode ser descoberto — seja isso correto ou não — a Lua Cheia é o momento em que tudo é revelado, então tenha atenção! Rituais, feitiços e simpatias costumam funcionar melhor nesta fase. Procure fazer uso dessa fase lunar para trabalhar melhor a canalização das suas energias. Cuide para que a instabilidade do humor não atrapalhe seus planos, muito menos seus relacionamentos interpessoais — que podem sofrer com ansiedade, obsessão ou agressividade. Emoções à flor da pele, e energia cósmica em seu máximo. Confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Cheia em 2026 e se prepare.
As fases da lua Cheia em 2026 são: 3 de janeiro / 1 de fevereiro / 3 de março / 1 de abril / 1 de maio / 31 de maio / 29 de junho / 29 de julho / 28 de agosto / 26 de setembro / 26 de outubro / 24 de novembro / 23 de dezembro
Lua Cheia e a carreiraApesar de maravilhosa, a Lua Cheia em 2026 tem uma tendência em deixar as pessoas mais sensíveis e vulneráveis, o que pode se refletir na vida profissional. Com mais dificuldade em controlar as emoções, problemas como a falta de atenção e dedicação ao trabalho podem surgir. Não deixe que seu coração seja o guia de decisões importantes, como pedir demissão ou tratar de assuntos delicados — como aumento de salário ou problemas na empresa. Adie confrontos e brigas. Apesar da cautela, estar mais sensível e emotivo deve colaborar com os trabalhos em equipe. Evite trabalhar só. A companhia de colegas ou mesmo familiares deve tornar tudo mais pleno. Ouça o que os outros têm a dizer. Considere a opinião alheia e verá que sua capacidade de cativar as pessoas virá à tona. Se você trabalha com vendas ou algo que lhe coloque constantemente em contato com o público, terá mais facilidade para fechar negócios e prosperar. As atividades de comércio estão em alta durante essa fase. Especialmente após o terceiro dia dessa fase lunar, você sentirá uma maior facilidade para divulgar o seu negócio, estudar, compreender e discernir. Haverá uma energia muito favorável direcionada à inteligência para o planejamento. Mas vá com calma! Estando mais emotivo, você também se sentirá mais tentado a gastar dinheiro por impulso, com coisas que não precisa. Durante a Lua Cheia, evite fazer empréstimos, assumir prestações ou fazer novas dívidas.
Sua saúde sob a Lua CheiaA Lua Cheia afeta nosso comportamento como se fosse uma espécie de “loucura”. Seu brilho também contribui para a redução na produção de melatonina, o hormônio do sono, causando insônia, alterações de humor e outros sintomas físicos. Diante dessa montanha-russa de emoções, especialistas afirmam que as chamadas de emergência aumentam cerca de 3% durante essa fase lunar. Tome cuidado com a ansiedade e o estresse, pois pode desencadear outros problemas como desordens alimentares e dores musculares. Queixas como dores de cabeça e formigamento também são mais comuns, sem que isso sinalize problemas de maior gravidade. A atividade cardíaca também se torna mais acelerada durante a Lua Cheia, então pegue mais leve na academia e exercícios aeróbios. Homens e mulheres que estiverem passando por tratamentos para infertilidade podem obter melhores resultados durante a Lua Cheia, considerada a fase mais fértil do ciclo. Se você não deseja engravidar, redobre os cuidados.
Corpo, beleza e a Lua CheiaEm um período de tantas emoções e sensibilidade, não é de se espantar que a necessidade de estar bem consigo mesmo torne-se uma prioridade. É hora de trabalhar aquilo que vem lhe causando insatisfação. Quer entrar naquela calça que está guardada há tanto tempo? Então aproveite a Lua Cheia para se matricular em uma academia e mudar alguns hábitos alimentares. Investir em tratamentos de pele e cabelo com cremes e fórmulas também são cuidados recomendados durante essa fase. As opções são inúmeras e os resultados prometem inspirar uma maior autoconfiança e autoestima para as próximas fases. Procure ter cuidado, entretanto, com mudanças radicais. Apesar de ser uma fase que incentiva o cuidado e as mudanças positivas, a Lua Cheia não é o melhor momento para se jogar em tratamentos invasivos ou abusar dessa liberdade no visual.
Lua Cheia e o amorNão à toa, muitos feitiços e rituais requerem a Lua Cheia para atingirem o resultado esperado. De fato, durante essa incrível fase temos a oportunidade de enxergar o que geralmente está oculto; emoções vêm à tona, proporcionando a chance de serem curadas e resolvidas. Pode ser que você assuma um comportamento mais introspectivo, reflexivo, a fim de identificar o que realmente é bom e certo para a sua vida. Há uma batalha entre polaridades no ar, e você precisa encontrar o ponto de equilíbrio em meio a um turbilhão de sentimentos. Pessoas com as quais estávamos afastados podem voltar a se aproximar. Até mesmo aquele grande amor do passado pode ressurgir. Se você está comprometido, tome cuidado, pois a sensibilidade exacerbada do período pode te deixar mais suscetível a “puladas de cerca” (assim como o seu parceiro). Conhecida como a Lua dos Amantes, a Lua Cheia propicia pontos máximos da libido, bem como um período de grande fertilidade para as mulheres. Simbolizando a maturidade feminina, durante essa Lua temos a representação do amor e da maternidade, sendo um excelente período para quem quer engravidar. Os casais desfrutam de grandes momentos de harmonia e fortalecimento de laços nesse período, mas qualquer instabilidade pode acabar fazendo com que projete sua raiva, irritação ou frustrações no parceiro. Tome cuidado com as palavras e evite discussões durante a Lua Cheia. Uma vez envolvido em uma briga durante essa fase lunar, ela deve se estender por mais tempo que o imaginado.
Calendário da Lua Cheia em 2026A seguir, confira o calendário lunar completo com todas as aparições da Lua Cheia em 2026, contendo ainda os horários em que ela estará, de fato, no céu.
|Lua
|Data
|Hora
|Signo
|????
|3 de janeiro
|07:02
|Câncer
|????
|1 de fevereiro
|19:08
|Leão
|????
|3 de março
|08:37
|Virgem
|????
|1 de abril
|23:11
|Libra
|????
|1 de maio
|14:22
|Escorpião
|????
|31 de maio
|05:44
|Sagitário
|????
|29 de junho
|20:56
|Capricórnio
|????
|29 de julho
|11:35
|Aquário
|????
|28 de agosto
|01:18
|Peixes
|????
|26 de setembro
|13:48
|Áries
|????
|26 de outubro
|01:11
|Touro
|???? Superlua
|24 de novembro
|11:53
|Gêmeos
|???? Superlua
|23 de dezembro
|22:27
|Câncer
*Datas e horários consultados no site Astro Seek.
