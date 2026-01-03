Mensagens dos Anjos para cada signo em janeiro de 2026: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

“Corações que se cuidam florescem mais rápido do que você imagina.”

Gabriel entra em janeiro limpando emoções, fortalecendo sua intuição e abrindo espaço para novos começos afetivos e espirituais. Você encerrou 2025 mais forte do que percebeu! Agora chega o momento de transformar dor em sabedoria, e sensibilidade em poder.Nos relacionamentos, é hora de aprofundar vínculos, mas também de estabelecer limites emocionais. O amor cresce onde há segurança e reciprocidade. Os solteiros poderão se deparar com um encontro cheio de sensibilidade e verdade, capaz de tocar você de um jeito que parecia perdido. Não desconfie da paz.Seu mês financeiro é estável, mas pede responsabilidade emocional: não tome decisões movido(a) por carência, medo ou nostalgia. Organize prioridades, escolha o que importa e feche pendências. Janeiro te dá a chance de reconstruir sua relação com dinheiro de forma mais segura.O corpo sente tudo — especialmente suas emoções. Gabriel favorece práticas de cura, terapias, espiritualidade, rituais de limpeza energética e descanso profundo. Atenção ao estômago e ao sistema imunológico.Salmo 40:4 “Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.”