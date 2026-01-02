Outras Religiões
Orações da Umbanda para rezar em Janeiro
No mês de Janeiro a Umbanda celebra o Dia de Reis, dia do Senhor do Bonfim e o Dia de Oxossi. Veja uma oração específica para rezar em cada dia.
Janeiro marca um período de celebrações especiais na Umbanda, quando honramos orixás e santos que iluminam nosso caminho espiritual. Confira o calendário das datas comemorativas de janeiro e as principais orações da Umbanda para este mês, pois cada dia sagrado nos convida a conectar com energias de proteção, sabedoria e renovação por meio de orações e rituais.
As datas comemorativas de Janeiro na UmbandaEste mês, repleto de significados, é um momento para fortalecer nossa fé e expressar gratidão aos guias espirituais que nos acompanham. Prepare-se para vivenciar essas tradições com devoção e amor:
- Dia 6 – Dia de Reis ou Dia de Santos Reis
- Dia 17 – Dia do Senhor do Bonfim e de louvação à linha de baianos e cangaceiros
- Dia 20 – Dia de Oxóssi e de São Sebastião
Orações da Umbanda para o mês de janeiroVeja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de Janeiro o e cultuar os santos e orixás deste mês.
Oração aos Reis MagosO Dia de Reis é comemorado na Umbanda pelo sincretismo religioso com a igreja católica. O dia 6 de janeiro é o dia que Jesus Cristo recém-nascido recebe a visita dos 3 reis magos vindos do oriente. Nem todas as linhas de umbanda celebram este dia, mas ele é respeitosamente louvado pela religião brasileira. Reze com muita fé pelos santos reis magos:
“Ó amabilíssimos Santos Reis, Baltazar, Belquior e Gaspar! Fostes vós avisados pelos Anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela Divina Estrela do Céu. Ó amáveis Santos Reis, fostes vós os primeiros a terem a ventura de adorar, amar e beijar a Jesus Menino, e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a Estrela da Verdade. E descobrindo a Menino Jesus, para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes. Mas queremos oferecer-lhe o nosso coração contrito e cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à sua Igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça que tanto necessitamos. (Em silêncio fazer o pedido). Esperamos, igualmente, alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó bondosos Santos Reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos! Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Menino do Presépio, seja sempre adorado e seguido por todos. Amém!”
Oração ao Senhor do Bonfim (Catimbó de Baiano)O Senhor do Bonfim também é louvado na Umbanda pelo sincretismo religioso. De grande tradição, em especial na Bahia, esse santo arrasta multidões de devotos que carregam no pulso sua pulseirinha de proteção e bênçãos. Veja abaixo uma oração a ele para rezar no dia 17 de janeiro:
“Em nome de Deus, Pai dos filhos e do Espírito Santo Meu Senhor do Bonfim, Venho à tua presença Humildemente para receber de vós todas as graças que me puder dispensar Perdoa-me, Senhor, por todas as faltas que por ventura eu tenha cometido por obra ou pensamento Fazei de mim forte para vencer todas as tentações do inimigo e do mal feitor Que o Sagrado Orixá Ogum corte com sua espada todos os males e todas as enfermidades que estiver no meu corpo Que Iemanjá, Rainha do Ma,r leve para o fundo do mar todas as perturbações materiais e espirituais Que Iansã faça de mim todas as tempestades para o vento da bonança me traga prosperidade Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha que chorar para nunca mais desespero ou desgraça me alcance Que toda fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a força do sagrado Orixá Oxumaré Xangô, meu Pai, solidifique como é a sua santa pedreira todos os bens que eu alcançar Salve, nosso Senhor do Bonfim Salve todos os Orixás que nos proteja nessa vida para nada nos faltar Xeupá Baba”
Orações da Umbanda: louvando a OxóssiOxóssi é o orixá da caça e da fartura, das florestas e das relações entre o reino animal e vegetal. Na Umbanda, este orixá é representado nas florestas caçando com seu arco e flecha e é a ele que recorremos quando precisamos de prosperidade. É considerado patrono da linha dos caboclos, atuando para o bem-estar físico e espiritual dos seres humanos. No sincretismo religioso, ele é representado por São Sebastião e por isso o dia 20 de janeiro é também considerado o Dia de Oxóssi. Veja esta poderosa oração ao Orixá que pede por prosperidade. Acenda uma vela na cor verde ou branca para fortalecer o poder da sua oração:
“Pai Oxóssi, rei das matas, dono das florestas, Pedimos a força e a proteção da sua mata. Oriente nossos caminhos, dando a sabedoria necessária. Que não falte a fartura e a abundância em nosso lar. O pão de cada dia se faça presente da mesma forma que as frutas fazem parte de sua oferenda. Que nós tenhamos o bálsamo em nossa vida de acordo com todas as nossas necessidades. Salve todos os caboclos e caboclas de luz. Okê Arô Oxossi!”
Oração a São SebastiãoTambém entre as orações da Umbanda, temos aqui o dia de São Sebastião. Faça essa oração com muita fé no dia 20 de janeiro:
“Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por Quem destes a vida. V ós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pede a Jesus por nós para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-Lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra; defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja.”
