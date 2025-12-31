Banho de Ano Novo para Renovar Energias

Ano Novo, Vida Nova, Banho Novo!

“O passado é uma roupa que não nos serve mais”.

Não é recomendado virar o ano ainda atrelado a problemas, energias e questões mal resolvidas do ano anterior. O melhor é esforçar-se para resolver tudo o que ficou pendente: contas a pagar, alguém que precisa

pedir desculpas , aquele amigo que ficou de visitar e nunca foi, aquele plano que ficou pela metade e precisa de conclusão etc. Se não for possível, é preciso refazer metas, planos e desejos para o ano novo, repaginando aquilo que não conseguimos concluir. Nada de planos velhos, mas sim repaginados. As energias do passado, ficam no passado. E como mandá-las embora? Com um bom e velho banho de sal grosso.

O que é o Sal de Banho de Ano Novo?

Quais os poderes do banho utilizando esse sal?

Como utilizar o Sal de Banho de Ano novo?

Banho de Imersão

Banho no Chuveiro