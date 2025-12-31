Banhos de Descarrego
Banho de Ano Novo para Renovar Energias
Antes do réveillon, sugerimos que todo mundo tome um bom Banho de Ano Novo para deixar as energias do ano velho no passado. Saiba mais.
31/12/2025 00:23
No fim do ano, todo mundo se torna um pouco mais místico/religioso, não é mesmo? Tentamos reavaliar o ano que passou, estar próximos de quem amamos, e pedir ao Universo por um novo ano cheio de coisas boas. Que tal fazer um banho incrível para livrar-se da energia do ano velho e começar o novo ano revigorado? Veja nossa sugestão de Sal de Banho de Ano Novo e sinta a mudança.
Ano Novo, Vida Nova, Banho Novo!Como já dizia o cantor Belchior: “O passado é uma roupa que não nos serve mais”. Não é recomendado virar o ano ainda atrelado a problemas, energias e questões mal resolvidas do ano anterior. O melhor é esforçar-se para resolver tudo o que ficou pendente: contas a pagar, alguém que precisa pedir desculpas, aquele amigo que ficou de visitar e nunca foi, aquele plano que ficou pela metade e precisa de conclusão etc. Se não for possível, é preciso refazer metas, planos e desejos para o ano novo, repaginando aquilo que não conseguimos concluir. Nada de planos velhos, mas sim repaginados. As energias do passado, ficam no passado. E como mandá-las embora? Com um bom e velho banho de sal grosso. Sempre indicamos aos nossos leitores que tomem banhos com ervas, especiarias e sal grosso na véspera do ano novo, hoje vamos ensinar uma forma prática de libertar-se de toda a energia do ano que já passou: o uso do Sal de Banho de Ano Novo.
O que é o Sal de Banho de Ano Novo?O Sal de Banho de Ano Novo é feito com cristais de sal mineral e ervas aromáticas presentes nos melhores banhos de descarrego para réveillon. Produzido através de uma cuidadosa seleção do melhor que a natureza pode oferecer para limpeza e purificação e junto com o já reconhecido poder de livramento do sal grosso, torna-se o banho ideal para tomar na véspera de cada ano.
Quais os poderes do banho utilizando esse sal?Ao tomar um longo banho com o Sal de Banho de Ano Novo você vai sentir o seu corpo revigorado, pois ele é energizante, atrai bem-estar, a energia da saúde, da prosperidade. Esse banho vai criar uma barreira protetora em seu corpo, para que nenhuma energia negativa te atinja na virada, fazendo do seu réveillon uma celebração de muito amor e paz.
Como utilizar o Sal de Banho de Ano novo?É muito simples, veja duas sugestões abaixo:
Banho de ImersãoSe você tem uma banheira em casa, encha-a com água em uma temperatura bem agradável e relaxante e adicione todo o conteúdo do saquinho de Sal de Banho de Ano Novo. Mexa um pouco para que possa se dissolver e entre. Mantenha-se na água por pelo menos 20 minutos, deite e relaxe. Sinta que o sal e as ervas estão tirando todo esse peso e baixa vibração do seu corpo e deixando-o purificado e energizado para a virada. Mas lembre-se de não mergulhar a cabeça na banheira, apenas do pescoço para baixo. Depois, basta enxugar-se suavemente com uma toalha limpa, não enxágue.
Banho no ChuveiroSe você não tem uma banheira, não tem problema. Misture o conteúdo do pacote de Sal de Banho de Ano Novo em cerca de 5 litros de água morna ou quente, em temperatura agradável ao seu corpo. Tome o seu banho de higiene normal, sentindo toda a sujeira física indo para o ralo. Depois, você deve despejar essa água potencializada sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, não na cabeça. Por ser uma grande quantidade de água, provavelmente você terá que dividir em dois recipientes, mas não há problemas, o importante é sentir que os sais e ervas estão atuando em sua defesa e proteção e livrando você de toda a energia acumulado durante esse ano e preparando o seu corpo e alma para tudo que virá no ano novo. Não enxágue e de preferência, deixe o seu corpo secar naturalmente. Caso não seja possível, seque-se suavemente com uma toalha limpa. Do que está esperando? Compre já seu Sal de Banho para Ano Novo! Saiba mais:
