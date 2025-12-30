Assine
Simpatia de Reveillon: Simpatia Poderosa de Ano Novo para abrir caminhos

Ano Novo: Abrindo caminhos à prosperidade Use uma chave para fazer essa poderosa simpatia: A chave tem diversos significados: Fechar e Abrir, Iniciar e Saber

30/12/2025 00:24

Se você quer que no próximo ano, seus caminhos se abram, trazemos uma receita simples com ingredientes caseiros, mas que encerram em si todo o Poder da Natureza. Comece a fazer essa simpatia de Réveillon para fazer alguns dias antes da virada do ano. Feliz Ano Novo!

Simpatia para Abrir Caminhos à Prosperidade

    1. Então, para dar início à simpatia de réveillon, você deve mandar fazer uma chave nova e assim que chegue em casa, coloque ela dentro de um recipiente com água e sal grosso. A chave deverá tomar um banho de lua e de sol durante 3 dias e 3 noites consecutivas.
    2. Depois, enterre ela durante três dias junto de uma árvore forte e peça a seu espírito que encante sua chave com a abertura de seus caminhos.
    3. No último dia, esta simpatia de réveillon exige que retire a chave da terra e faça um agradecimento sentido ao espírito da árvore e deixe junto dela uma pequena maçã como oferenda. No dia seguinte, coloque a chave em um prato com moedas, pétalas de rosa e joias e rodeie ela com sete velas vermelhas.
    4. Junto desse prato, coloque também um pão e uma taça de vinho e ofereça eles às forças do universo. Assim que as velas acabarem de queimar, derrame o vinho na terra e enterre o pão junto de uma árvore. Se lembre que a chave deve ser guardada em um saco e andar sempre junto de você, caso contrário esta simpatia de réveillon deixa de fazer efeito.
    5. Quando sentir que seus caminhos precisam ser abertos e precisa atrair a sorte, e a sua vida se encha de fé, toque na chave e faça a seguinte oração:
“Chave Mestra, Chave Santa Chave Mágica, Chave destra Abre a porta e o caminho No carinho e no amor Abre a porta e o coração Da doce emoção e do bom sentimento"
A chave tem diversos significados: Fechar e Abrir, Iniciar e Saber. Descubra o que significa Sonhar Com Chave.
