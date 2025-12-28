Salmos para trabalho e carreira em 2026

Alguns procuram trabalho, outros só querem ser mais valorizados ou até mesmo espantar o olho gordo sobre a carreira. O fato é que a vida profissional quase sempre está entre as prioridades dos pedidos de Ano Novo
, e o livro dos Salmos
têm muitos ensinamentos e reflexões sobre esse assunto. Vamos conferir os Salmos para trabalho em 2026
?
Salmos para o trabalho e carreira 2026
Ter um trabalho estável, bem remunerado e valorizado é o sonho de qualquer um. Na ausência de uma função a ser desempenhada, o indivíduo se sente inquieto e a falta de um emprego
pode acometer o bem-estar de toda uma família.
Em 2025, que tal começar com o pé direito e utilizar da sabedoria dos Salmos para construir seu alicerce e trilhar um caminho de plenitude profissional
, longe dos olhares invejosos. Confira a seguir alguns Salmos para Trabalho 2025 muito importantes para sua reflexão.
-
Salmos para Trabalho 2026 — Salmo 33: para afastar energias negativas no trabalho
Você faz a sua parte, dá o seu melhor e até recebe o devido reconhecimento pelo seu esforço. No entanto, determinação e sucesso tendem a despertar sentimentos de inveja
ou mesmo os olhares daqueles que desejam o mal.
Por meio da sabedoria do Salmo 33
, aprendemos sobre a bondade e a justiça Divinas; e que Deus olha pelos justos, e contempla as obras de seus filhos com proteção e misericórdia.
“Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de dez cordas.
Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo; a Terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os Céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão; põe os abismos em depósitos.
Tema toda a Terra ao Senhor; temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre; os intentos do seu coração de geração em geração.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os Céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da Terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras.
Não há rei que se salve com a grandeza dum exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia;
Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois Nele se alegra o nosso coração; porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.”
-
Salmo 118: para conseguir um bom emprego
Desemprego, indecisão
e até mesmo processos judiciais podem estar presentes em sua vida agora. Mas acredite, o poder divino não falha.
Pregando a pureza, a abertura de caminhos
e a justiça divina, o Salmo 118
atua sobre aqueles que, durante a vida, seguiram o caminho do bem e enfrentaram os obstáculos de cabeça erguida. A recompensa virá. Não tema, enfrente e faça sua missão se cumprir!
“Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, Israel: A sua benignidade dura para sempre.
Diga, pois, a casa de Arão: A sua benignidade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor: A sua benignidade dura para sempre. Do meio da angústia invoquei o Senhor; o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar largo.
O Senhor é por mim, não recearei; que me pode fazer o homem? O Senhor é por mim entre os que me ajudam; pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam.
É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes.
Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as exterminei. Cercaram-me, sim, cercaram-me; mas em nome do Senhor eu as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos; pois em nome do Senhor as exterminei.
Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico; tornou-se a minha salvação.
Nas tendas dos justos há jubiloso cântico de vitória; a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor.
O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor; por ela os justos entrarão. Graças te dou porque me ouviste, e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular.
Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.
Ó Senhor, salva, nós te pedimos; ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor; da casa do Senhor vos bendizemos.
Ó Senhor é Deus, e nos concede a luz; atai a vítima da festa com cordas às pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te darei graças; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.”
Saiba mais:
-
Salmos para Trabalho 2026 — Salmo 91: para conseguir estabilidade no trabalho
Você é o escolhido; para prosperar, sustentar e perseverar. Diante das dificuldades, o Salmo 91
enaltece as palavras para atrair estabilidade, coragem e perseverança. As adversidades já não são mais entraves na sua vida, pois Deus está ao seu lado
, permitindo o refúgio. Os bons não serão desamparados.
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com lonjura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.”