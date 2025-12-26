Assine
7 simpatias de Ano Novo para fazer em casa e atrair prosperidade

Da folha de louro na carteira ao banho de ervas; aprenda rituais simples para purificar o ambiente e começar 2026 com as energias renovadas.

26/12/2025 12:19

Rituais de Ano Novo utilizam ingredientes como a folha de louro para atrair prosperidade e sorte em 2026. crédito: gorchittza2012 de Getty Images

A chegada do fim do ano desperta a busca por rituais que prometem atrair boas energias e prosperidade para 2026. Parte da cultura popular brasileira, essas simpatias são passadas entre gerações e podem ter variações regionais, mas o objetivo é sempre o mesmo: unir tradição e fé na renovação dos ciclos. As práticas vão além da escolha da cor da roupa e podem ser feitas com itens fáceis de encontrar.

Os rituais se concentram em intenções de fartura, sorte e felicidade para o ano que se inicia. Se você deseja começar o novo ciclo com o pé direito, confira uma lista com sete simpatias fáceis para fazer na noite de Réveillon.

  1. Folha de louro na carteira: um dos rituais mais conhecidos para atrair dinheiro. Na noite do dia 31 de dezembro, escreva seu principal desejo financeiro em uma folha de louro seca e guarde-a em um espaço da sua carteira onde não será danificada. Mantenha a folha ali durante todo o ano.

  2. Comer lentilha à meia-noite: a lentilha é associada à fartura e sua forma redonda e achatada lembra moedas. A tradição diz que comer uma colher de sopa do grão logo após a meia-noite garante um ano de mesa cheia e prosperidade financeira.

  3. Sementes de romã: a romã simboliza abundância e fertilidade. Coma sete sementes da fruta à meia-noite, fazendo um pedido para cada uma delas. Depois, pegue outras sete sementes, embrulhe-as em um papel branco e guarde na carteira para assegurar que não falte dinheiro em 2026.

  4. Banho de purificação com ervas: para limpar as energias antigas e abrir os caminhos para o novo, prepare um banho de ervas. Ferva um litro de água com um punhado de alecrim, arruda e manjericão. Deixe amornar, coe e, após seu banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação.

  5. Moedas no sapato: um ritual simples para atrair prosperidade a cada passo. Coloque uma moeda de qualquer valor dentro do sapato que você usará na festa da virada. Acredita-se que essa prática atrai riqueza e garante que o dinheiro chegue até você ao longo do ano.

  6. A primeira compra do ano: no dia 1º de janeiro, a primeira compra que você fizer deve ser um alimento, como pão ou frutas. Esse gesto simboliza um ano com a despensa sempre cheia e sem dificuldades para adquirir o essencial para o sustento da família.

  7. Limpeza energética da casa: antes do último dia do ano, faça uma limpeza completa no seu lar. Livre-se de objetos quebrados e doe roupas e itens que não usa mais. Abrir espaço físico ajuda a renovar as energias do ambiente, permitindo que a prosperidade e as boas vibrações entrem em 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

