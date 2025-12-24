Conheça a oração de Natal de Chico Xavier para atrair boas energias

Consciência Plena
No natal, o que mais desejamos é que em nossa vida, alcancemos paz, amor e todas as graças divinas que nosso coração tanto almeja. Passamos o ano inteiro pensando em como agir e o que fazer e muitas vezes, esquecemos de realizar orações fortes que podem nos auxiliar na busca constante pelo equilíbrio e pelo sucesso em nossas ações, por isso é necessário sempre parar um momento para pensar em como temos agido. Mais abaixo fique a conhecer uma linda oração de natal de Chico Xavier. Durante o ano inteiro, tentamos realizar as metas que sempre nos desafiamos no começo de todos eles, muitas dessas metas são fracassadas e já sabemos disso, mas como se determinar a concluir nossos objetivos? Uma vida de fé, com positividade e boas energias é um grande passo para a paz de espírito e a satisfação de nossos corações.
Orações para o NatalNessa época do ano, que é tão aguardada, queremos que nosso coração esteja pronto para se esvaziar de tudo o que for ruim e se preencher com o que é bom. Conheça a oração de natal de Chico Xavier e realize sua prece fundamentando o seu desejo no que o seu coração realmente precisa.
Oração de Natal de Chico Xavier
Rei Divino, na palha singela, porque te fizeste criança, diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu Reino? Soberano da Eternidade, por que estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para converte-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho, para que, em te amando, de algum modo, na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornava-lhes pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse, em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscava por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas, sim, por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua benção. E modificaste assim, o destino das nações. Colocaste o trabalho digno, onde a escravidão gerava a miséria, acendeste a claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime, e ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela... É por isso, que ajoelhados em espírito, recordo-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o Senhor, da grade do nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria, no deslumbramento de tua luz! Conduze-nos, ainda, aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam, em pranto jubiloso, a mensagem dos anjos: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier
Por que devemos orar no natal?Acredita-se que especialmente no natal, as energias positivas e todo o espírito que sonda essa data potencializa nossos desejos quando os fazemos com o coração, por esse motivo, realizar orações no natal é uma decisão para aqueles que querem alcançar graças no ano que se inicia e que querem se beneficiar sempre mais de tudo aquilo que for bom. A oração de natal de Chico Xavier, que é uma linda mensagem psicografada, nos traz esse sentimento do espírito natalino e das energias que o cercam. Oremos por todos que nos rodeiam e por tudo o que desejamos em nossa vida, as orações servem para elevar nossos pedidos e agradecimentos por tudo aquilo que temos e esperamos alcançar.
