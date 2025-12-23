Capricórnio
São Lázaro — O santo protetor do signo de Capricórnio
A bondade deve ser impregnada por toda a vida do capricorniano. Lázaro é o santo que representa um dos maiores amigos de Cristo. Sempre esteve ao seu lado e, não à toa, foi ressuscitado pelo filho de Deus. A paciência […]
Carregando...
23/12/2025 00:16
compartilheSIGA
A bondade deve ser impregnada por toda a vida do capricorniano. Lázaro é o santo que representa um dos maiores amigos de Cristo. Sempre esteve ao seu lado e, não à toa, foi ressuscitado pelo filho de Deus. A paciência deve ser trabalhada e o capricorniano deve sempre ter em mente o amor e bondade com o próximo. Tudo fica bem quando agimos desta maneira.
Saiba mais sobre os santos de cada Signo do Zodíaco!
Saiba mais:
São Lázaro, o protetor do signo de CapricórnioDiscípulo e amigo pessoal de Jesus Cristo, São Lázaro vivia em um vilarejo chamado Betânia com sua família. Jesus, por sua vez, hospedava-se sempre na casa do amigo em meio as suas andanças missionárias. Lázaro era um homem nobre, muito respeitado pela comunidade hebraica; honesto e religioso. Segundo os textos bíblicos do Novo Testamento, Lázaro foi a única pessoa por quem Jesus chorou. Após a morte do santo, sua irmã Marta pediu a Jesus que o ressuscitasse. Já fazia quatro dias desde o sepultamento de Lázaro quando Cristo o chamou novamente à vida, sinalizando um dos principais milagres do Messias. Em sua “segunda vida”, acredita-se que Lázaro se mudou com suas duas irmãs para a ilha de Chipre, e lá se tornou bispo na região onde atualmente se encontra Lamaca. A devoção à São Lázaro é muito antiga, e começou já no início do cristianismo. As peregrinações eram feitas em sua casa, e posteriormente no túmulo onde Jesus o ressuscitara. Ainda é muito comum a associação da imagem do santo a um homem pobre e cheio de feridas, como é contada na parábola de Jesus. Entretanto, esse é um mito que já caiu por terra e, hoje em dia, Lázaro já não é mais associado ao padroeiro dos leprosos.
Saiba mais sobre os santos de cada Signo do Zodíaco!
Oração para São LázaroAssim como os capricornianos, São Lázaro era uma pessoa muito correta, competente e responsável. Por isso, sempre que se sentir em desequilíbrio, ou necessidade de um norte para suas decisões, faça essa oração: “Venho até vós, meu honestíssimo, São Lázaro, pedindo que olhe para esse meu jeito conservador em excesso e faça com que eu me controle mais, pois isso tem afetado a minha vida familiar e entre as amizades. Lázaro, que foste grande amigo de Jesus Cristo, hospeda-me em seu coração de bondade e honradez e abençoa o meu caráter junto àqueles com quem eu convivo no meu dia a dia. Faça-me conservador na medida certa, para agradar a todos a quem amo. Assim seja!” Finalize a oração com um Credo, como forma de agradecimento por todas as bênçãos proporcionadas.
Ritual de São LázaroSe existe uma pessoa especial, que você deseja conquistar, escreva uma carta com as seguintes frases: “São Lázaro, que protege meu pretendente. Se for para ele ser meu, que o senhor faça com que tenha olhos só para mim”. Em seguida, esconda essa carta em um local seguro. Quando seu pedido for atendido, jogue-a no lixo.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO