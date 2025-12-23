Simpatias de Natal para renovar energias e realizar desejos

Simpatia para atrair energias positivas no Natal

Duas velas de sete dias coloridas;

Um prato;

Fósforo.

Com as duas velas de sete dias que contenham 7 cores em mãos, coloque uma vela em cima do prato e acenda a primeira no dia 24 de dezembro à noite, na véspera do Natal. Após ter acendido, faça uma oração de pedidos, peça tudo o que deseja alcançar em sua vida no ano novo que aí vem. Todas as virtudes como amor, paz, sucesso, alegria, satisfação, riqueza, fartura, saúde e tudo o que sentir em seu coração. Tudo o que você precisa e que pedir em sua oração estará representado nas cores da vela. Deixe-a queimar em um ambiente aberto. No dia 31, repita todo o rito acendendo a segunda vela, repetindo os pedidos e já mentalizando o ano que se inicia. Tudo o que você pedir com fé irá acontecer. Essa simpatia é para o Natal e ano novo.