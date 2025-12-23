Assine
overlay
Início Horóscopo
Consciência Plena

Simpatias de Natal para renovar energias e realizar desejos

Simpatias de Nata: Aprenda simpatias para atrair boas energias, positividade e muito sucesso através da força que a magia do natal oferece.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
23/12/2025 00:16

compartilhe

SIGA
x
Simpatias de Natal para renovar energias e realizar desejos
Simpatias de Natal para renovar energias e realizar desejos crédito: Wemystic
No Natal, é certo afirmar que existe uma energia diferente que acaba por contagiar a todos que se envolvem nessa grande festa. Por possuir um caráter bondoso, essa festa proporciona uma reflexão e um questionamento sobre tudo o que fizemos no ano e tudo o que poderíamos ter feito de uma melhor forma. Conheça 2 simpatias de Natal!

2 simpatias de Natal para renovação

O Natal é repleto de amor e alegria, famílias se reúnem, pessoas decoram suas casas, acabam refletindo sobre seus erros e pedem perdão. Esse espírito e essa motivação que o Natal proporciona resulta numa grande vibração positiva que atrai a todos e os envolve nessa expectativa de uma vida melhor e de novas atitudes e decisões. Com essas expectativas, surge também o desejo de querer alcançar seus objetivos e de obter assertividade em todas as suas ações. Aprenda algumas simpatias de Natal para atrair boas energias não só nesse período, mas em todo o ano que se inicia a partir dessas festas. As simpatias de Natal são sempre realizadas nesse momento oportuno visando o seu alcance e sua realização, com efeito mais breve possível e toda a energia e motivação que você colocar em seus pedidos será a carga suficiente para que seus desejos aconteçam como o esperado.

Simpatia para atrair energias positivas no Natal

Você vai precisar de:
  • Duas velas de sete dias coloridas;
  • Um prato;
  • Fósforo.
Como fazer: Com as duas velas de sete dias que contenham 7 cores em mãos, coloque uma vela em cima do prato e acenda a primeira no dia 24 de dezembro à noite, na véspera do Natal. Após ter acendido, faça uma oração de pedidos, peça tudo o que deseja alcançar em sua vida no ano novo que aí vem. Todas as virtudes como amor, paz, sucesso, alegria, satisfação, riqueza, fartura, saúde e tudo o que sentir em seu coração. Tudo o que você precisa e que pedir em sua oração estará representado nas cores da vela. Deixe-a queimar em um ambiente aberto. No dia 31, repita todo o rito acendendo a segunda vela, repetindo os pedidos e já mentalizando o ano que se inicia. Tudo o que você pedir com fé irá acontecer. Essa simpatia é para o Natal e ano novo.
Simpatias de natal

Simpatias de Natal para alcançar os desejos

Material:
  • Papel vermelho;
  • Tesoura;
  • Régua;
  • Caneta.
Como fazer: Recorte o papel vermelho em tiras de 6x12cm e escreva nessas tiras uma palavra que represente o que você quer ganhar no Natal para sua vida, por exemplo: riqueza, amor, dinheiro, sucesso, emprego e tudo o que quiser. Após ter escrito o que você deseja, pendure as tiras na árvore de Natal. Durante todo o período de Natal, olhe para as tiras e mentalize o que escreveu e o que deseja, dessa forma, o papel vermelho irá potencializar o seu pedido. Quanto desmontar a árvore de Natal, guarde as tiras em uma agenda e continue mentalizando seus pedidos para que eles aconteçam.
Saiba mais:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

consciencia-plena magias-e-rituais simpatias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay