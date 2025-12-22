Magias e Rituais
Ritual para proteção em 2026: cristais, defumadores e muito mais
Quer se proteger contra energias negativas? Confira como fazer um ritual para proteção em 2025 usando cristais, velas e outros elementos.
22/12/2025 00:22
Todos os anos, rituais diversos são praticados a fim de atrair boas energias para um novo ciclo que se inicia. Prosperidade, amor e dinheiro são apenas alguns deles. Mas diante de tempos de incertezas e inseguranças, um ritual para proteção em 2026 deve blindar seu campo espiritual de más energias como o ódio, a inveja e o mau-olhado.
Ritual para proteção em 2026Cristais, velas, ervas, amuletos, são muitas as possibilidades para quem quer fazer um ritual para proteção em 2026. Ainda que todos eles vibrem de uma certa maneira e possuam suas propriedades energéticas, sua fé será o ingrediente principal para fazer com que o ritual dê certo. A seguir, listamos algumas sugestões de itens mágicos para que você utilize como proteção pessoal ou de ambientes. Lembrando que a utilização de um não impede ou anula o uso de outros meios. Você pode combinar os itens da forma que se sentir melhor e na ordem de preferência. Preste atenção às energias que estejam vibrando em sintonia com as suas no momento e siga seus instintos.
Ritual para proteção em 2026: pedras e cristaisPara obter proteção ao longo dos anos, muitas pessoas gostam de contar com a ajuda dos cristais. Para fazer o seu ritual para proteção em 2026 nesse caso, você só vai precisar compreender o processo de limpeza, energização e programação do cristal escolhido. Assim que escolher a pedra com as características desejadas (você pode ter todas, inclusive), poderá utilizá-las durante meditações, em um acessório, ou levar com você na bolsa, ou na carteira, por exemplo. Se quiser se sentir protegido com o cristal regente de 2026 deve manter esse cristal por perto: Jaspe Vermelho. Também a Granada e a Ônix são as pedras do ano 2026! Mas se sua intenção é se sentir protegido durante todo o ano, esses cristais são os mais poderosos em energias protetoras:
HematitaDe coloração cinza metálico, a Hematita é um belo cristal de proteção espiritual. Por sua tonalidade, ela costuma ser associada ao metal, e assim conectada às divindades da guerra. É muito comum encontrar terços e outros elementos religiosos confeccionados com a pedra. Eliminando as energias negativas e opressoras, a pedra também aumenta a autoestima e a autoconfiança. Ela é conhecida por ser uma verdadeira doadora de vida, movimento e ação. Ver Hematita na Loja
SelenitaCristal de extrema luz e conexão espiritual, a Selenita tem o poder de elevar nossas vibrações, gerando uma espécie de escudo energético protetor ao redor de seu portador. Além disso, tem a capacidade de eliminar negatividades já acumuladas nos corpos físico, mental e espiritual, possibilitando a purificação da Aura. Indicada para proteger pessoas e ambientes, a Selenita atrai energias positivas e desperta habilidades como telepatia e mediunidade. Sutil e delicada, pode ser usada em acessórios e não necessita de limpeza, pois já possui essa função — podendo, inclusive, limpar e energizar outras pedras. Ver Selenita na Loja
AmetistaFascinante, a pedra Ametista é uma das mais poderosas pedras para a mente humana. Responsável por livrar vícios e aprimorar virtudes como o discernimento e o bom senso, ela também atua como escudo protetor. Segundo a crença grega, a pedra Ametista nos protege não somente contra a feitiçaria e a falsidade, mas também de maus pensamentos que nós mesmos somos capazes de implantar. As drusas de Ametista, devido a sua propriedade de transmutação, são muito utilizadas para proteger os ambientes, atuando como um escudo contra mau olhado e outras energias negativas. Ver Pedra Ametista na Loja
Banho de Sal Grosso com ObsidianaAssim como a Turmalina e outras pedras de coloração negra, a Obsidiana possui propriedades altamente protetoras, atuando como um escudo contra energias negativas. As energias poderosas dessa pedra neutralizam as más vibrações, purificando ambiente e equilibrando o espírito. Pedra de aterramento, a Obsidiana quebra ataques de inveja, olho gordo e magia negra, permitindo que corpo e mente se curem, desfaçam as tensões e atinjam o equilíbrio. Além disso, meditar com essa pedra pode trazer incríveis resultados a nível mental e espiritual, rompendo barreiras e aumentando a energia. Ver Obsidiana na Loja
Olho de TigreOs cristais de olho de tigre, além de belíssimos e intrigantes, reservam um imenso poder de proteção a quem os possui. Desde tempos antigos, a pedra é utilizada para afastar energias negativas, ampliar a autoconfiança e quebrar qualquer tipo de ataque energético (como magia negra, inveja ou olho gordo). Para limpar os cristais, utilize água corrente e sal grosso, ou deixe-os em contato direto com a terra (sobre ela ou enterrados) por cerca de uma hora. Depois, energize-os deixando algumas horas recebendo a luz do Sol ou da Lua. Para programar o seu cristal após energizado, basta segurá-lo com as duas mãos e meditar, mentalizando as finalidades que você deseja extrair dele. Procure visualizar nele seus objetivos como se já tivessem sido alcançados. Lembre-se que intencionar corretamente o seu objetivo é fundamental. Ver Olho de Tigre na Loja
Ritual com Banhos de ErvasTomar um banho de sal grosso com ervas é um poderoso ritual para proteção em 2025. Em geral, as ervas utilizadas costumam ser as mesmas, mas você combinar até 21 ervas com propriedades distintas se quiser. Dentre as ervas direcionadas para proteção, as mais famosas são a Sálvia Branca, Arruda, Alecrim, Pimenta e até mesmo o Manjericão. Para fazer o ritual, basta diluir um pouco de sal grosso (cerca de 7 colheres de sopa para cada 2 litros d’água) e da(s) erva(s) escolhida(s) em água morna, coando o conteúdo após uns 5 minutos. Depois do seu banho de higiene, despeje a água em seu corpo, sempre do pescoço para baixo, mentalizando que essa água está levando embora toda a inveja, o olho gordo e magias que tenham sido direcionadas a você. Não precisa enxaguar e, preferencialmente, deixe que a água seque naturalmente em seu corpo, sem o auxílio de uma toalha. Vista roupas limpas e de cor clara após o banho — preferencialmente brancas. As ervas coadas devem ser devolvidas à natureza, nunca jogadas no lixo. Sugestões WeMystic: você poderá gostar dos efeitos do sal de banho de descarrego, de 7 ervas, arruda ou de manjericão. Apesar de haver propriedades um pouco diferentes entre eles, são banhos direcionados ao livramento pessoal e a proteção. Você pode fazer o banho na virada no ano e repeti-lo por, no máximo, 2 vezes ao mês. Banhos de proteção e descarrego são muito poderosos e podem causar desgaste energético quando muito frequentes. Ver Banhos de Ervas na Loja
Ritual para proteção em 2026 com VelasSe você tem uma divindade ou santidade de devoção, pode fazer uso das velas para potenciar um ritual com cristais, ervas, amuletos ou talismãs. Se preferir, ela poderá ser utilizada isoladamente, acompanhando um momento de meditação e oração. Sempre que acender uma vela ao seu santo, orixá, anjo da guarda ou outra divindade, faça uma oração, medite e procure se conectar com essa energia, para que a vela deixe de ser apenas um objeto, e se torne um vínculo espiritual entre vocês. Outra possibilidade, caso você esteja utilizando outros elementos para o seu ritual (como cristais e incensos), é escolher uma vela pela sua cor. Se deseja proteção, velas nas cores azul, branco, violeta ou preto são boas escolhas. Ver Velas na Loja
Ritual para proteção em 2026 com Defumadores e IncensosAs ervas costumam ser muito utilizadas em incensos ou defumação, especialmente quando se trata de proteção para ambientes. As ervas mais recomendadas para essa defumação da casa são, a sálvia branca e o palo santo. Se procura queimar incensos, os mais usados são de arruda, alecrim, canela, mirra ou lavanda. Se optar por defumadores, você poderá adquirir as ervas já secas e queimá-las juntas ou individualmente (de acordo com as propriedades que mais se encaixem às suas necessidades) em um recipiente resistente ao calor. Assim como em formato de incensos, a defumação deve ser feita dos fundos para a frente da casa, do escritório ou ambiente desejado. Procure manter movimentos circulares e “varrer” as energias para fora de cada cômodo, até que saiam pela porta principal. Enquanto o incenso ou as ervas queimam, procure meditar por uns instantes e mentalizar aquilo que deseja atrair — ou afastar — de sua vida. O ritual pode ser feito no dia 31 de dezembro ou na semana que antecede o fim do ano. No entanto, é possível repeti-lo sempre que achar necessário. Ver Incensos na Loja Saiba mais:
