Defumação de 7 ervas – limpeza, cura e libertação para você e sua casa
Quer livrar sua casa e sua família de toda energia negativa, energia de enfermidade, baixo astral e intrigas? Basta fazer a defumação de 7 ervas. Veja como.
21/12/2025 19:16
Você já fez uma defumação de 7 ervas em sua casa? Depois de ter essa experiência você nunca mais vai querer passar sem esse defumador poderoso e aromático. Essa defumação traz benefícios à energia do ambiente e dos moradores e é super fácil de fazer. Veja abaixo.
Defumação de 7 ervas – quais são os seus poderes?Os poderes dessa defumação vêm das ervas da natureza e do poder do número 7. Segundo a Numerologia, o 7 é símbolo de espiritualidade, sorte e proteção. Ele está presente nos principais mistérios do mundo e da natureza e tem uma energia de elevação espiritual e pureza. A junção de ervas cuidadosamente selecionadas com o poder deste número trazem diversos benefícios, tais como:
- Limpeza espiritual do ambiente e dos moradores
- Cria uma aura protetora no espaço e nas pessoas
- Abre caminhos que estão trancados
- Favorece a entrada da energia da prosperidade
- Afasta cansaço, inveja, mau-humor e baixas energias
- É um purgante da alma, afastando tudo o que possa lhe fazer mal
Quais são as plantas que compõem a defumação de 7 ervas?Conheça quais são as plantas que formam a defumação de 7 ervas e o poder de cada uma delas separadamente: Comigo-Ninguém-Pode: essa é umas das mais conhecidas ervas para afastar energias negativas. Essa planta é muita energética, e sua energia vital ajuda a absorver energias negativas de pessoas e lugares, afastando o mau olhado e a inveja. Espada-de-São-Jorge: o maior símbolo de proteção da mãe natureza. Essa erva é capaz de evitar e proteger de todo ataque energético, mau olhado e feitiço. Além disso, atrai a energia da sorte para o seu lado. Arruda: mais uma erva muito conhecida pelos brasileiros por conseguir afastar a inveja, a energia negativa e o mau olhado. Essa planta tem boa energia para os comerciantes, pois protege os negócios. Pode ser utilizada também em casa para afastar doenças e atrair amor e boa sorte. Alecrim: o alecrim era a planta da imortalidade na Grécia Antiga porque é a planta da vitalidade e da alegria. Ela também atrai a concentração e afasta a depressão. Guiné: guiné é uma erva típica da Amazônia levemente venenosa que era utilizada para fazer poções pelos escravos para enfraquecer os senhores cruéis. Por causa disso, essa planta também é conhecida como amansa patrão. Ela é útil para afastar energias negativas, ciúme e inveja. Manjericão: essa planta atua diretamente sobre o estado de espírito, proporcionando paz e tranquilidade. Ela afasta pensamentos negativos e más vibrações, ajudando a elevar o ânimo e trazer mais saúde. Pimenta: A pimenta é uma planta que absorve o mau olhado e a inveja. Por isso é comum que a pimenteira murche quando alguém invejoso vai à sua casa, pois ela absorve a má vibração para nos proteger. Além disso, quando saudável, ela espalha energia positiva e ajuda a manter viva a chama da paixão.
Como fazer a defumação de 7 ervasÉ muito simples, não é preciso nenhuma preparação especial. Siga os passos:
- Basta colocar um pouco do defumador 7 ervas em um recipiente adequado e resistente ao calor e acender com a mão direita. Se você não tiver um recipiente próprio, pode improvisar um recipiente resistente, como uma latinha de tinta, por exemplo.
- Assim que as ervas começarem a liberar sua fumaça, leve esse fumo a todos os cantos da sua casa. Lembre-se de manter as portas e janelas bem abertas, se estiver ventando muito, tente deixar pelo menos uma fresta aberta.
- Se você desejar, pode fazer a oração da sua preferência, ou um canto, mantra, ou simplesmente manter-se em silêncio - esse é um momento muito particular. Essa parte é opcional.
- Não se esqueça de levar a fumaça para cada canto da casa, os cantos escuros e mal cuidados da casa são os que mais atraem baixas energias.
- No fim, quando sentir a sua missão cumprida, apague as ervas, coloque-as em um saco plástico bem fechado e pode descartar no lixo comum.
Efeitos percebidos depois da defumaçãoA casa fica com a energia mais leve, limpa e purificada. Os moradores melhoram o humor, libertam-se de dores e pensamentos negativos que atrapalham o seu caminho. Com a prática recorrente da defumação de 7 ervas, os caminhos de todos se abrem, a casa fica com um escudo protetor que evita a entrada de todo tipo de energia de baixa vibração.
Com que frequência fazer?Se houver uma necessidade intensa de purificação, faça a defumação por 7 dias seguidos, sempre depois do meio dia, e depois deixe as energias se assentarem. Para a manutenção, pode fazer a defumação uma vez por semana, de preferência às sextas-feiras. Se sua casa já tiver boas energias, pode fazer apenas uma vez por mês. Saiba mais:
