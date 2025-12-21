Banhos de Descarrego
Magia de Verão: ervas e rituais para honrar a estação
Você precisa saber quais são as ervas e os rituais ideais para realizar a magia do Verão e tirar o máximo proveito do poder da Natureza.
21/12/2025 00:26
Os dias quentes já chegaram com tudo, significando mais luz do dia, mais aventura e oportunidades únicas de magia de verão. Interessado em alguma bruxaria sazonal? Essa coleção de dicas de ervas irá infundir os meses mais ensolarados com uma pitada extra de magia. Comer sazonalmente é a melhor maneira de desfrutar de frutas e legumes quando estão no auge da frescura e apoiar fazendas e a agricultura local. A mesma lógica se aplica à bruxaria e suas ervas. Se você usa ervas para poções, proteção ou mágica na cozinha, opte pelas que estão em alta na temporada, neste caso, o Verão - começando com as seguintes:
As mais poderosas Ervas para a Magia de Verão
ManjericãoRegida pelo elemento fogo e no seu auge no verão, esta erva aromática é ideal para uso durante a estação mais ensolarada. Atire folhas no chão de sua casa para purificar e proteger seu espaço ou use em feitiços e rituais para atrair amor. Vai embarcar para férias de verão? Leve folhas contigo para dar sorte.
HortelãEsta erva, além de refrescante, é muito positiva. Cole algumas folhas na carteira para dar boas-vindas à prosperidade ou polvilhe-as pela sua casa para dar boas-vindas ao bom espírito e ajudar na manifestação de desejos. Adicione hortelã ao seu banho para atrair sorte e beleza. E em caso de dúvida, basta misturar as folhas de hortelã em água gelada para obter um suco curativo.
Magia de Verão com AlecrimPara banhos frios e sono profundo, alecrim é uma obrigação. Outra erva governada pelo sol e pelo ardente Leão, o alecrim é ideal para banhos rituais - além de protegê-lo, o cheiro de alecrim que permanece na sua pele aumentará sua memória e o tornará mais memorável. Coloque um raminho embaixo do travesseiro para evitar pesadelos.
TomilhoOs vitorianos disseram que o tomilho selvagem era um sinal do povo das fadas. Atraia elementais para sua casa e jardim com esta planta venusiana. Para um sono reparador, adicione um tomilho debaixo do travesseiro e dê boas-vindas a sonhos felizes.
Magia de verão com águaEntre piscinas, passeios no lago e dias na praia, a água é essencial para a diversão do verão. Aqui estão três maneiras simples de mágica para suas atividades aquosas.
SinosDesenhe sinos na areia e medite em seus significados enquanto a maré os lava.
Magia de verão com água do marColete a água do mar ou a água de um lago em potes para usar em feitiços e rituais. A água do oceano é purificadora e limpa, enquanto a água do lago é ideal para pedir paz e autorreflexão. (Não beba a água)
Adivinhação com conchasPratique adivinhação com conchas. Encontre duas conchas do mesmo tamanho e jogue-as como dados com uma pergunta em mente. Se ambas as conchas são viradas para cima, a resposta é sim; para baixo, não; um de cada, talvez. Saiba mais:
