Temporada de Capricórnio: trabalho, organização e sucesso
A temporada de Capricórnio alerta: estamos quase chegando ao final do ano. Esse é o momento em que o balanço do que você fez vem à tona.
21/12/2025 00:26
A temporada de Capricórnio alerta: estamos quase chegando ao final do ano. Nesse período, enquanto algumas pessoas estão desacelerando e começando a nutrir o clima de amor e esperança, outras estão apenas ingressando em uma temporada de estresse. Esse é o momento em que as listas de final de ano e o balanço de tudo o que você fez vem à tona. Talvez você possa se orgulhar de tudo o que aconteceu, mas também pode parar para se perguntar se poderia ter feito algo mais por si mesmo.
A energia de Capricórnio não é sobre sonhos ou curiosidade, mas sobre concretizar as coisas no mundo físico, da forma como elas realmente existem.
Temporada de Capricórnio e a energia da maestriaChegamos à temporada de Capricórnio, período que compreende os dias 21 de dezembro a 20 de janeiro. Durante essa regência, a atmosfera parece se encher com a energia da disciplina, desenvoltura e a ambição prática do signo. Com essa energia, você começará a se importar mais profundamente com as coisas que acontecem no mundo real, ao invés de nutrir sentimentos etéreos ou futuros hipotéticos. Capricórnio é um signo de Terra, juntamente de Touro e Virgem; esses são signos tipicamente mais práticos, confiáveis e conectados ao mundo físico. Capricórnio também é governado por Saturno, o planeta da estrutura, dos limites e da autoridade, e a influência desse astro em combinação com a energia do signo de terra faz com que você tenha mais foco no progresso. Geralmente, os signos de Terra são descritos de uma forma que não inspira tanta emoção; o foco em aterramento e confiabilidade pode deixar muito pouco espaço livre para o questionamento ou a criatividade.
Como lidar com a regência de Capricórnio
Descomplique mais a vidaConcentrar-se demais no trabalho e nas suas realizações pode limitar um pouco a compreensão da verdadeira essência de Capricórnio. Então, por enquanto, esqueça as roupas sociais e pare de reduzir o signo a essa pequena fatia. Permita-se sentir a empolgação da temporada de Capricórnio, que não precisa ser complicada, engomada ou convencional. Esse é um signo motivado por um desejo de realizações tangíveis, e de sucesso no mundo real — mas isso não é, crucialmente, sempre sinônimo de desenho por dinheiro ou sucesso. A energia de Capricórnio tem a ver com dedicação, realização e maestria, mas isso não precisa ter nada a ver com fazer muitas horas extras no escritório.
Permita-se sentir prazerDurante a temporada de Capricórnio também há espaço para diversão e uma natureza selvagem; o signo tem um lado sensual, luxurioso e sedento de prazer, poder ou doçura — uma energia profundamente sintonizada com os desejos do corpo, mas focada em aprender e aproveitar cada um deles, e não ser dominada. É a disciplina e a tenacidade de Capricórnio que podem lhe ajudar transformar as ideias mais belas e selvagens em realidade. Essa é uma regência incrível, e que lhe oferece um presente que não deve ser subestimado.
Saiba direcionar o seu trabalhoA melhor maneira de celebrar a temporada de Capricórnio é começar a trabalhar e se tornar útil, desde que você se lembre de que a utilidade não precisa necessariamente estar relacionada a conceitos como agitação, produtividade ou ganhar dinheiro. Durante esse período, você não vai deixar de ser imaginativo ou audacioso; esta é apenas uma chance de trabalhar para tornar realidade seus sonhos mais ambiciosos. Para isso, divida todos os seus grandes objetivos em etapas individuais, e considere quanto tempo você precisará para concluí-los. Faça a engenharia reversa dos seus sonhos: comece imaginando seu destino e depois faça o caminho contrário. Quantos dias, semanas ou meses você realmente precisa? Tome nota de todos os grandes marcos que você alcançará ao longo do caminho e defina um prazo para cada um deles. Identifique também que tipo de orçamento e ajudas externas você pode precisar. Pense neste signo como o arquiteto do zodíaco, desenhando as plantas para uma estrutura sólida. Depois você pensa na decoração, mas primeiro coloque o básico no lugar. Além disso, o sucesso que esse signo traz é do tipo que dura. Persista, mas seja paciente!
Temporada de Capricórnio: Seja seu próprio guruCapricórnio é um signo de maestria, então mentores e especialistas se sentem muito bem durante a sua temporada. Esse é um momento favorável para buscar o conselho de pessoas sábias e experiências. Apenas tome cuidado para não elevá-las a um status sobre-humano. Seja seu chefe, seu médico ou a professora de yoga, ninguém sabe de tudo — nem mesmo o famoso capricorniano Nostradamus. Nas próximas quatro semanas, tenha cuidado para não cair no feitiço de figuras de autoridade ou ficar deslumbrado demais. Só porque alguém ocupa um posto de liderança não significa que você deva entregar todo o seu poder a eles. Certamente, as pessoas merecem respeito por pagarem suas dívidas e estarem em constante aperfeiçoamento de seus ofícios. Mas lembre-se: somos todos apenas humanos.
