4 Simpatias do Sol para fazer no Solstício de Verão
O fogo marca este dia como aquele em que a luz do Sol permanece por mais tempo no céu. Conheça 4 Simpatias do Sol para celebrar o verão!
20/12/2025 00:24
Domingo, 21 de dezembro de 2025 às 12:02 (horário de Brasília) teremos o do solstício de verão aqui no Brasil, ou seja, começará o verão no hemisfério sul. O Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio e coincide com a entrada da regência dos Capricornianos. Veja 4 simpatias do sol para fazer no Solstício de Verão. O fogo marca este dia como aquele em que a luz do Sol permanece por mais tempo no céu. Esta é a melhor altura para queimar as preocupações do ano que agora acaba. Também neste dia chega o Espírito de Natal! Prepare-se para recebê-lo com um ritual.
Simpatias do sol com chá de gengibreUm das simpatias é acordar antes do nascer do sol e preparar um chá de gengibre, canela ou feno-grego. Se desejar, você pode adicionar outras opções botânicas sintonizadas com a energia solar, como fatias de laranja, paus de canela ou flores de camomila. Vá para algum lugar onde possa ver o nascer do sol e despeje um copo para o sol e um copo para você. Quando ele se elevar acima do horizonte, segure a taça como quem faz um brinde e diga:
“Sol, acolha e seja bem-vindo! Eu saúdo você e bebo para você. Obrigado por abençoar o mundo com sua beleza e sua luz.”Então tome um gole e aproveite o resto do chá enquanto aproveita a magia do nascer do sol. Depois, sirva o chá do sol à terra como oferenda de libação e gratidão.
Simpatias do sol: Tome um banho de felicidadeAcenda uma vela branca, amarela ou laranja e faça a seguinte mistura para adicionar ao banho quente. Em água quente, adicione uma colher de sopa de xarope de bordo à água para doçura e uma laranja fatiada ou tangerina. Agite a água no sentido horário 7 vezes. Jogue a mistura na banheira, fique acima da água e direcione as palmas das mãos para baixo. Visualize a luz brilhante do sol descendo pelo topo de sua cabeça, fluindo para baixo em seu coração, descendo pelos braços e movendo as palmas das mãos na água. Veja a água completamente preenchida e cercada por uma luz dourada. Diga:
“Sol, eu te honro neste seu dia mais brilhante. Obrigado por encher esta água com vibrações de felicidade e alegria.”Então, mergulhe e sinta seu corpo, emoções e aura, absorvendo a doce e radiante energia e luz. Veja nossa Coleção de Velas na Loja Online
Abençoe os seus sapatosComo a parte do corpo que nos move e beija a Mãe Terra constantemente, nossos pés são coisas sagradas e maravilhosas. Tire proveito da habilidade mágica do sol para impulsionar em direção ao sucesso e enraizar na energia próspera do solo sob os nossos pés, abençoando seus sapatos na luz solar. Para fazer isso, coloque todos os seus sapatos do lado de fora na terra sob luz solar intensa. Decore-os com margaridas. Também polvilhe um pouquinho de canela em cada um. Então diga:
“A terra é sagrada e o sol também. Que eu seja abençoado com sucesso, sorte e muita diversão!”Deixe-os estar na luz por pelo menos 30 minutos. (Esta é uma ideia divertida para fazer com seus filhos ou outros membros da família!)
Faça saudações ao solLeve um tapete para o exterior, enfrente o sol e faça algumas saudações ao sol, sentindo-se inspirado pelos raios do sol e convidando o seu poder de cura e vitalização para todas as suas células.
Saiba mais:
