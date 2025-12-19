Espiritualidade
Descubra as religiões que não comemoram o Natal
Algumas religiões não celebram o nascimento de Cristo. Descubra quais são algumas delas.
19/12/2025 00:22
Ao dia 25 de dezembro, os cristãos celebram o Natal em suas casas e o nascimento do menino Jesus é relembrado em centenas de lares. Mas você sabia que muitas religiões pelo mundo não comemoram o Natal? Pois é sobre elas que vamos falar hoje.
Religiões que não comemoram o NatalSim, nem todo mundo comemora o Natal. Pelo menos nem todo mundo reúne a família nesta data como algo que represente uma prática religiosa. Isso porque mesmo aqueles que não são cristãos acabam sendo chamados por amigos ou familiares cristãos para celebrar o final de ano com uma ceia natalina, mesmo que a crença seja diferente. Mas você sabe que religiões que não comemoram o Natal e por quê? Vamos lá!
IslamismoDiferente das religiões cristãs que consideram Jesus Cristo como Messias, que teria sido enviado por Deus, para o Islamismo o que vale são os ensinamentos de Muhammad, um profeta que teria vindo à Terra depois de Jesus, lá por volta de 570 d.C e 632 d.C. Ainda que tenham uma relação de respeito com o Natal, a religião não a considera sagrada para seu credo, não sendo assim celebrada esta data. Para os muçulmanos existem apenas duas festas ligadas à religião: o Eid El Fitr, que comemora o término do Ramadan (mês de jejum) e o Eid Al Adha, que comemora a obediência do Profeta Abraão a Deus.
JudaísmoDiferente dos cristãos, os Judeus não comemoram o Natal e o Ano Novo nos dias 25 e 31 de dezembro, mesmo que o último mês do ano seja também para eles um mês de festa. Os Judeus acreditam que Jesus Cristo tenha existido, mas para eles não há com Cristo uma relação de divindade, e por isso seu nascimento não é celebrado. Na noite do dia 24 de dezembro, quanto cristãos comemoram a véspera do Natal, os judeus celebram o Hanukkah, uma data que marca a vitória do povo judeu sobre os gregos, e uma batalha pela liberdade de seguirem sua religião. A festa de Hanukkah não é tão famosa em nosso país, onde a comunidade judaica não é tão grande quando na Europa e Estados Unidos. Ela tem duração de 8 dias e em alguns lugares é tão popular quanto o Natal.
ProtestantismoEmbora o protestantismo seja cristão, ele é subdividido em diversas interpretações da Sagrada Bíblia. Por isso, existem grupos que comemoram o Natal, tal como os católicos fazem; e existem grupos que buscam nas escrituras sagradas e no histórico religioso fundamentos para não comemorar a data. Este é o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová. Saiba mais:
