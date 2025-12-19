O Espírito de Natal chegou! Prepare o seu coração!

O Natal
não só é um dos períodos mais festivos do ano, mas a data em que mais nos sensibilizamos e buscamos a harmonia entre as pessoas. Tomado por uma aura
de benevolência, compreensão e empatia
, esse “Espírito de Natal
” já era celebrado muito antes do nascimento de Jesus Cristo
, você sabia?
Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor.
Conheça então um pouco mais da história por trás da lenda, e como se preparar para a chegada dessa energia transformadora.
Espírito de Natal: o que é?
Mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo
, os povos antigos do hemisfério norte já celebravam o Espírito de Natal
— não com esse nome, mas com a mesma essência. Natal
é uma palavra derivada de nascimento, origem, um conceito que representa o surgimento de tudo o que é bom.
Há cerca de 7 mil anos, antigas civilizações celebravam essa essência de renascimento
conforme se aproximava o Solstício de Inverno
, representando o fim da noite mais longa do ano; e que a partir dali o Sol
começaria a aparecer cada vez mais no céu, até o ponto máximo do verão.
As pessoas preparavam suas casas, faziam oferendas e ficaram ansiosos pela chegada desse momento. Simbolizando o fim das trevas e o retorno da luz, essa era uma data que também sinalizava o fim da fome, e a chegada da prosperidade
e da fartura.
Com o passar dos anos, essa data passou a ser atribuída a deuses e conceitos, até chegarmos aos dias atuais, com o advento do cristianismo e a associação da imagem de Jesus Cristo ao reinado da luz.
Assim, o Espírito de Natal é a personificação – nem sempre material – de tudo o que pode surgir de bom na nossa vida; das transformações internas e externas, da abundância e da bondade.
Quando devo esperar o Espírito de Natal?
O Espírito de Natal chegará no Solstício de Inverno
do Hemisfério Norte, mas essa é uma energia que passa por todo o globo terrestre, então mesmo que você esteja no Hemisfério Sul, em países como Argentina
, Brasil
, África do Sul
, Austrália, entre outros, você com certeza também pode se preparar para a recepção deste Espírito maravilhoso!
No Brasil, o momento para a chegada do Espírito de Natal
acontece no dia 21 de dezembro às 14 horas e 02 minutos (14h02), horário oficial de Brasília — duas horas após a chegada do nosso solstício de Verão
por aqui.
E o que fazer para receber o Espírito de Natal?
Sabe-se que o Espírito de Natal
não gosta de casas sujas, sobretudo quando o pó está visível. Em objetos de vidro, em janelas ou nos carros, é sempre importante limpar tudo, para que o Espírito de Natal não se sinta impelido de se aproximar.
Você pode fazer uma defumação com ervas
(sálvia e guiné são boas alternativas), acender incensos
e também enfeitar a sua casa com árvores ou pinheiros de Natal, cestas de frutas e sementes, e velas, como eram usadas antigamente.
Outra sugestão é colocar luzes pela casa, para mostrar ao Espírito de Natal
que o seu lar se encontra em felicidade e que nesta ele poderá fazer seu pouso.
As bênçãos concedidas pelo Espírito de Natal
são de muita pureza e harmonia. Quando ele se aproxima, nos preenche de abundâncias inimagináveis, alegrias, realizações de sonhos, suprimento de necessidades e até mesmo a cura para doenças como a depressão, por exemplo.
Como devo recebê-lo?
Primeiramente, você deve abrir a porta da sua casa no dia 21 dezembro às 08h19. Neste momento, muitas pessoas dizem sentir não apenas uma brisa suave, mas também um cheiro doce no ar, uma mistura de canela e eucalipto.
É neste momento mágico que o Espírito de Natal
adentra a casa e se depara com o seu lar. Se ele for bem recebido, por um anfitrião sorridente, grato e reconhecedor pelas bênçãos do ano, ele se sentirá à vontade para ficar e se espalhar por cada cantinho.
Um sentimento de grande positividade começará a rondar toda a casa, expulsando a tristeza, os conflitos e necessidades. Em pouco tempo, problemas pessoais e financeiros começam a ser resolvidos, e muitas respostas surgem já no dia seguinte.
Ritual da carta
E, por fim, temos o ritual da carta. Ele foi muito utilizado nos tempos antigos, sendo realizado da seguinte forma: os aldeões do Hemisfério Norte escreviam em lascas de madeiras tudo o que queriam para o próximo ano e deixavam essas lascas espalhadas pela casa para que, quando o Espírito de Natal as visse, se tornassem sonhos realizados.
Hoje em dia, é muito mais comum que escrevamos em papéis. Por isso, antes do solstício, já deixe cartas ou papéis com alguns desejos espalhados pela casa. É recomendado que se espalhe pelo menos um pedido por cômodo, do banheiro à cozinha!
