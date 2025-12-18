Magias e Rituais
Ritual para Sorte em 2026: Atraia Boas Energias e Oportunidades
Descubra o Ritual para Sorte em 2025 e potencialize suas chances de sucesso com energias positivas ao longo do ano.
18/12/2025 09:57
Nada é por acaso, muito menos a sorte e a prosperidade. Apesar de acharmos que alguns são predestinados a prosperar, o fato é que a força do pensamento e as intenções são muito mais poderosas, e se você canalizar algo positivamente, atrairá aquilo que deseja para a sua vida. E é justamente nesse método de atração que iremos basear nosso ritual para sorte em 2026.
Ritual para sorte em 2026: o poder da atraçãoBastam poucos materiais, apenas para direcionar seu pensamento, e você terá um incrível ritual para sorte em 2026. Escolha, preferencialmente, uma noite de Lua Crescente para colocá-lo em prática.
- 1 vela preta;
- Flores e/ou plantas;
- Incenso de boa sorte (aromas de canela, mirra ou sândalo são boas ideias);
- 1 cristal com a energia do seu desejo*;
- 1 castiçal;
- Fósforos.
- Amazonita: pedra da sorte, abre caminhos, afasta energias negativas e nos coloca no caminho do sucesso e da autorrealização;
- Quartzo Rosa: pedra da sorte no amor, desperta o amor pela vida, atrai relacionamentos felizes e afasta forças maléficas;
- Citrino: pedra da sorte, prosperidade e abundância. Atrai sucesso, riquezas e coisas boas para a sua vida;
- Esmeralda: favorece a estabilidade financeira, atrai bênçãos universais e tudo aquilo que precisamos. Protege, atrai a sorte e enaltece a beleza;
- Ágata Verde: aumenta a autoconfiança, atrai a sorte, a beleza, a harmonia e a abundância. Promove um escudo contra energias negativas;
- Granada: protege a atrai a sorte na vida profissional. Abre caminhos, recarrega as energias e a determinação pessoal. Também elimina pensamentos negativos.
Como fazer o ritual da sorte?O preparo do ritual para sorte em 2026 começa, na verdade, um dia antes da data escolhida. Isso porque você deverá limpar e energizar o cristal escolhido para que ele esteja apto a participar desse momento especial. Depois de ter o seu cristal energizado, você deverá reservar um local sossegado e agradável. Comece preparando o ambiente, convidando as energias positivas a fazerem parte do ritual. Coloque flores ou vasos de plantas no espaço escolhido, pois estes devem ajudar a criar um clima de renascimento, com vibrações elevadas. Para complementar e enriquecer ainda mais o ambiente, acenda o incenso escolhido, passando a fumaça em movimentos circulares sobre todos os elementos, inclusive a vela e o cristal. Deixe-o queimar e passe para o próximo passo. Agora vamos precisar da vela preta. Ao contrário do que muitos imaginam, na magia, a vela preta absorve a negatividade e a destrói. Também se conecta com o autocontrole, a resiliência, e oferece força e apoio àquele que faz uso dela. Posicione-a num castiçal e acenda com o auxílio de um fósforo (evite usar isqueiros ou maçaricos). Limpe a mente. Pense somente no momento presente, pois vamos precisar de todo o seu foco e intenção para que esse ritual atraia a sorte. Pegue o seu cristal e siga para a última parte do ritual. Com a pedra em suas mãos, você deverá focar sua atenção na chama da vela, buscando visualizar mentalmente aquilo que deseja para a sua vida. Se desejar, diga em voz alta aquilo que deseja atrair. Imagine seus objetivos sendo atingidos, a sorte entrando pela sua porta e boas oportunidades surgindo a todo momento. Durante a visualização, você poderá segurar o cristal com a sua mão mais habilidosa (a que você escreve) ou posicionar ambas as mãos sobre ou sob o cristal em formato de concha. Não há tempo pré-definido para essa mentalização. Continue desfrutando desse momento de tranquilidade e segurança. Acredite no poder da sua intenção e imagine que uma luz aconchegante emana de suas mãos, transferindo essa energia para o cristal. Permaneça sentindo as energias do ritual para sorte em 2026 pelo tempo que achar necessário. Ao final, agradeça e deixe que a vela queime por completo. O cristal deverá ser usado como o seu amuleto ao longo do ano. Só não se esqueça de limpar e energizá-lo periodicamente para que suas funções estejam sempre “calibradas”. Ver produtos energéticos para a Sorte na Loja Saiba mais:
