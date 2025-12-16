Decoração
Dicas do Feng Shui para posicionar a árvore de Natal
Árvore de natal e Feng Shui: Você sabe como posicionar a árvore de natal de acordo com o Feng Shui? Veja como harmonizar as energias no Natal.
16/12/2025 00:14
O Natal é uma época de festa, de muito amor e carinho entre as famílias. A árvore de Natal é um símbolo presente em quase todas as casas, mas o que ela atrai para o ambiente? O que ela significa para o Feng Shui? Mostramos o significado, como decorar e posicionar para atrair a energia que você deseja com a árvore de Natal e Feng Shui.
Árvore de Natal e Feng Shui: dicasApesar do símbolo da árvore de Natal não ser tradicionalmente oriental, o Feng Shui também aproveita dessa simbologia para atrair boas energias para a casa durante as festas de fim de ano. Os dois elementos que esse símbolo representa são: madeira e fogo. É madeira pois a árvore é a representação de uma planta ligada ao mundo vegetal, por isso é um forte símbolo deste elemento. Já o elemento fogo está representado pelo formato triangular da árvore de Natal e também pelas luzinhas que colocamos nela. Portanto, sua árvore de Natal é um forte aprimoramento dos elementos madeira e fogo nas festas de fim de ano.
Como decorar e posicionar a árvore de Natal de acordo com o Feng ShuiComo você escolhe o posicionamento da sua árvore de Natal todos os anos? O Feng Shui sugere que a árvore de Natal seja colocada na área da riqueza, da fama ou da família da casa, pois esses são os pontos de apoio dos elementos fogo e madeira. Já sabe qual é o cômodo que ela vai estar? O melhor é que ela esteja no cômodo central, como na sala principal da casa. Depois de escolhido o ambiente, sugere-se colocar a árvore no canto superior esquerdo do cômodo, que é o canto da riqueza. É interessante que ela esteja elevada para alcançar esse ponto, em cima de uma mesinha ou móvel. Outro posicionamento interessante é o canto da fama, que auxilia nas finanças, prosperidade e abundancia da família. Este ponto está logo à frente da porta da frente da sua casa. Logo que as pessoas entram, devem dar de cara com a árvore. Já o canto da família, é o canto inferior esquerdo, ligado à terra. Basta colocá-la no chão neste ponto do cômodo ou da casa.
E quando não podemos colocar nestes pontos?É natural que a família já tenha um local de predileção para a árvore de Natal. Seja por tradição ou por impossibilidade de colocar nos pontos da riqueza, fama ou família, você pode colocar em outros posicionamentos, desde que utilize os elementos corretos para harmonizar as energias. Mas para isso você vai precisar de um baguá para saber qual é o posicionamento que a sua árvore está. Posicione o baguá no ambiente e veja qual é a área que ela ocupa, e depois utilize os elemento e cores descritos para equilibrar energias:
- Se você colocar sua árvore na Área de Carreira, decore com luzes e decorações azuis, prefira as bolinhas e enfeites no tom azulado para equilibrar com as energias da água.
- Se a sua árvore estiver localizada na área de Crianças e Criatividade use ornamentos de metal, luzes brancas e enfeite a base da árvore em tons de prata ou dourado.
- Se a sua árvore estiver na área do Amor ou do Conhecimento, use muitos ornamentos cerâmicos, luzes amarelas e vermelhas e decore a base da árvore com a cor vermelha. Se for utilizar luzinhas, prefira as amarelas ou coloridas, não a branca.
- Se sua árvore estiver na Área de Saúde e bem-estar, enfeite a base da árvore com elementos nas cores amarela ou dourada e uma estrela ou anjo amarelo brilhante com cabelos dourados na parte superior da árvore.
Árvore de Natal e Feng Shui: cuidado com o excesso de enfeitesMuitas pessoas decoram as árvores de natal e a casa com excessivos ornamentos. Você não precisa usar todos os enfeites que tem em casa todo ano. O excesso atrapalha a harmonização de energias. O Feng Shui defende que devemos utilizar poucos elementos, apenas aqueles que você mais gosta, que combinam entre si e trazem harmonia. Isso inclusive é bom para você não repetir a decoração todos os anos! Se você alterar o que você exibe a cada ano, suas decorações se tornarão mais significativas.
E seu não tiver uma árvore de Natal?Não tem problema, você pode simbolizar a energia da madeira e do fogo com outros tipos de plantas e árvores, não precisa ser exatamente o típico pinheiro. O que é importante é trazer a energia da madeira e do fogo do Feng Shui, por isso não se esqueça de compensar a ausência da forma triangular com elementos na cor dourada e muitas luzinhas. Assim a sua casa ficar harmonizada com os elementos ideais para este Natal. Lembre-se que o espírito de Natal é mais importante do que a decoração. É hora de arrumar a casa e ordenar energias para deixar o espírito de amor e fraternidade que o Natal traz para dentro do nosso ambiente e de nós mesmos. Torne a decoração da casa um momento de união e diversão que inclua todos os membros da sua casa.
