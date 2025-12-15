Um curso em milagres: conheça essa filosofia de vida

O significado do título do livro

UM : O significado de “Um” é que representa apenas um, entre milhares outros existentes.

: O significado de “Um” é que representa apenas um, entre milhares outros existentes. CURSO : O termo “curso” simboliza o caminho ou, no sentido do livro, a trajetória que deve ser percorrida. Também representa o meio através do qual se obtém o aprendizado. É como o curso que um rio faz, o caminho.

: O termo “curso” simboliza o caminho ou, no sentido do livro, a trajetória que deve ser percorrida. Também representa o meio através do qual se obtém o aprendizado. É como o curso que um rio faz, o caminho. EM : Simboliza a direção do curso, o estado em que os milagres serão naturais.

: Simboliza a direção do curso, o estado em que os milagres serão naturais. MILAGRES: Representam os sinais naturais do perdão, a libertação do medo, ajudam a restaurar a santidade da mente. Direcionam as mentes para que sejam uma só em Deus. São realizados a partir da cooperação, uma vez que a Filiação é a soma de tudo que Deus criou.

O foco de Um curso em milagres

A história de Um curso em milagres

Como foi escrito Um curso em milagres

(UCEM) é um livro com recurso de aprendizado que contém 31 capítulos, divididos entre Livro de Exercícios e o Manual do Professor. Não se trata de uma religião, mas contém temas universais de espiritualidade. O currículo proposto pelo livro é explicado passo a passo, tanto de forma teórica quanto na prática. Ele enfatiza mais a prática do que a teoria, a experiência do que a teologia. Ressalta que uma experiência universal é totalmente necessária. Algumas ideias do livro podem parecer difíceis de realizar, mas cada estudante vai aplicá-las de acordo com sua realidade. Conheça um pouco sobre a história e filosofias de vida de “Um curso em milagres”.O curso ressalta as ideias de que o passado não existe e que não é preciso se preocupar com o futuro. Devemos apenas nos focar no presente, que é o único lugar em que podemos encontrar Deus. Este conceito faz referência ao que prega a física quântica. Todo o curso tem alusões a pensamentos quânticos. No livro, três conceitos são estudados: o Filho de Deus (que somos todos nós); o Espírito Santo (que representa o professor dentro de nós sussurrando o melhor caminho a ser tomado) e o Ego (aquele que nos induz a reagir de forma negativa, nos fazendo vítimas do que ocorre em nossas vidas). Também passa a lição de que vivemos em um sonho e que esta vida é apenas um dos diversos roteiros que já experimentamos. Por isso, não devemos levar tudo tão a sério. Nós não somos este corpo, somos mais do que isso, Filhos de Deus divinos por natureza. Um certo dia, pensamos que seria possível criar sem Deus, foi quando surgiu nossa personalidade separada Dele, o Ego. Desta forma, caímos em sono profundo, o sonho em que estamos agora. Vivemos constantemente neste sonho, escolhendo entre o que diz o Espírito Santo (o amor) e o que diz o Ego (medo). Podemos seguir um destes caminhos e precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, que está nos sussurrando. Porém, nem sempre escolhemos ouvi-lo, na verdade, o caminho do medo parece ser mais fácil e o Ego se impõe, facilitando ouvirmos ele antes. Um curso em milagres não é uma religião, apesar de falar de Deus. Então, seja qual for a religião que você segue, se desejar estudar o livro poderá ter mais respostas sem deixar de lado o que já acredita.Um curso em milagres começou com a união de duas pessoas para uma meta em comum. Helen Shucman e William Thetford, ambos psicólogos no Columbia Presbyterian Medical Center - em New York City (USA), não eram pessoas interessadas por assuntos espirituais. O seu relacionamento era difícil e por vezes, se agrediram verbalmente. Além disso, eles estavam preocupados com o nível de aceitação profissional e pessoal em suas vidas e com o status. Em resumo, tinham investido nos valores considerados importantes pela sociedade e não se encontravam satisfeitos com isso. Em um discurso passional, William disse a Helen que devia haver um jeito melhor de se relacionarem profissionalmente. Eles concluíram que precisavam ser mais capazes de aceitar e amar, ao invés de se preocuparem em competir e criticar. Helen concordou e se comprometeu em ajudar a encontrar um outro jeito. Essa união inesperada entre essas duas pessoas é um exemplo do Curso chamado de “instante santo”, o meio da salvação. Apesar de estarem bem intencionados, eles tiveram dificuldades para iniciar seu empreendimento. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, assim como é enfatizado no Curso, foram capacitados para usar Seus propósitos, supridos com Seu poder.Três longos meses precederam o manuscrito em si, durante os quais Helen anotou seus sonhos altamente simbólicos e as descrições e imagens que iam até ela. Em um dado momento, ela escreveu: “Este é um curso em milagres”. Esta foi sua apresentação à Voz. Segundo Helen, a Voz não tinha som, mas parecia estar dando algum tipo de ditado interno, que ela anotava em um caderno de taquigrafia. O ato de escrever podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava do mesmo ponto. Ela anotava o que a Voz dizia e no dia seguinte, lia para William, que datilografava o que ela ditava. Todo o processo levou cerca de sete anos. Primeiro veio o Texto, depois o Livro de Exercícios e finalmente, o Manual dos Professores. Os nomes dos colaboradores não aparecem na transcrição do Curso, pois ele deve ser mantido por si próprio. Não há a intenção de que o livro seja usado para outro culto. O propósito é cumprir um caminho no qual pessoas sejam capazes de encontrar seu próprio Professor Interno.