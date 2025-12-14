Autoconhecimento
Técnicas para recordar de vidas passadas
Vidas Passadas: Técnicas de hipnose para recordar vidas passadas.
14/12/2025 00:19
As muitas das técnicas para recordar vidas passadas envolvem um sistema de regressão onde, através de um estado hipnótico, tentamos acessar estágios antes inatingíveis à nossa consciência normal. Todo o sistema está ligado com o que é chamado de o “despertar da mente”, onde os especialistas e praticantes dizem que o ato de recordar as vidas anteriores se define por:
Existem diversas técnicas para recordar vidas passadas para, simplesmente, matar uma curiosidade ou tirar uma dúvida crucial sobre determinado aspecto da sua personalidade. O recomendado é que sempre esteja sob orientação e na presença de um profissional treinado e habilitado a esse tipo de procedimento, mas existem algumas maneiras se se aplicar a regressão a vidas passadas por conta própria e de maneira bem simplista.
O primeiro passo é preparar todo o ambiente, a ambientação é muito importante para esse processo, pois estímulos externos vão influenciar consideravelmente os resultados. O local escolhido não deve apresentar uma amplitude térmica muito grande, estando em temperatura agradável a quem se submeterá ao processo; a luz não deve incidir diretamente, por isso é melhor que as cortinas estejam fechadas. Influências sonoras como sons brancos (como o ruído de uma tv ligada em um canal sem transmissão) ou sons rosados (o som de uma cachoeira, por exemplo) são permitidos e até mesmo benéficos para abafar outros sons. Barulhos como o de uma tv em canal regular, rádio ou telefone não devem estar presentes. O passo seguinte é procurar um local para se deitar ou sentar de forma mais inclinada, o importante é estar em posição totalmente confortável e relaxada; o corpo deve estar solto para que a auto-hipnose possa ser conduzida. Devemos acrescentar uma nota dizendo que a escolha do momento do dia que essa auto-hipnose será feita é de igual importância, já que o corpo e a mente precisam estar calmos, sem que a mente deixe de estar alerta. Situações como estar com fome criam distrações indesejadas.
Este é o momento onde se deve usar a capacidade de concentração e foco. Após se deitar de barriga para cima com as mãos postas ao lado corpo, fecha-se os olhos e então deixamos a imagem de estarmos banhados por uma luz em nossas mentes. A imagem a ser obtida é a de se estar rodeado por uma luz branca e, mentalmente, devemos verificar ela iluminando os pés, pernas, joelhos, coxas, subindo ao torso, braços, pescoço, ao rosto e ao topo de nossas cabeças. Essa luz imaginária serve como um escudo para toda influência negativa, e deve fornecer uma sensação de calor morno e reconfortante. Enquanto se fortalece essa conexão com a luz, dizemos mentalmente cinco vezes o seguinte:
Antes abrir a porta, segure com firmeza a maçaneta, sentindo sua textura e mantendo sua confiança de que encontrará muitas revelações do outro lado, devemos receber de braços abertos tudo o que estiver do outro lado e então girar a maçaneta gentilmente. Talvez o que encontremos seja algo um pouco abstrato e não muito claro de início, mas tudo o que vier é parte de sua construção como ser humano e talvez precise ser pacientemente relembrado. O regresso ao presente deve se dar naturalmente devido ao próprio desgaste do processo. Caso não aconteça nada na primeira vez não é preciso desanimar, pode-se tentar recordar as vidas passadas durante mais algumas vezes com técnicas diferentes ou procurar um hipnoterapeuta especialista, o qual possui ferramentas e conhecimentos que não se tem a capacidade de criar sozinho. Hipnoterapeutas certificados saberão orientar muito bem cada etapa, possuem diferentes técnicas e podem analisar muito melhor os dados apresentados.
“...despertar para conhecermos, quem somos, de onde viemos, para onde iremos e qual a missão...”.
