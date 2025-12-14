Consciência Plena
20 sinais de que sua alma está recebendo atualizações quânticas
Trabalhadores da luz, voluntários e guerreiros da terra precisam abraçar, ativar e integrar atualizações quânticas. Eles precisam seguir em frente, ser eles mesmos, incorporar sua verdade e se unir como um. Se você experimentar algum desses 20 sinais, sua alma […]
Carregando...
14/12/2025 00:19
compartilheSIGA
Trabalhadores da luz, voluntários e guerreiros da terra precisam abraçar, ativar e integrar atualizações quânticas. Eles precisam seguir em frente, ser eles mesmos, incorporar sua verdade e se unir como um. Se você experimentar algum desses 20 sinais, sua alma estará recebendo os aprimoramentos quânticos necessários para que você possa se tornar o Trabalhador da Luz que deveria ser. Clique aqui se você quiser saber mais sobre a função dos Trabalhadores da Luz.
Saiba mais:
Como saber que estou sendo chamado?
-
Você se conecta a elevações intensas de frequências mais leves. Você tem sensações flutuantes e voadoras, bem como corridas felizes de amor.
-
Você vê através da política. Você tem uma percepção profunda do vínculo entre política corporativa, indústria farmacêutica e indústria de drogas e armas.
-
Você é excessivamente sensível à energia ao seu redor.
-
Você respira mais fundo e mais devagar, nos chakras solar, sacral e raiz. Você flexiona seus músculos enquanto a energia chi é atraída para o seu ser.
-
Você aprecia sincronicidade, códigos numéricos e a linguagem da natureza. Estes tornaram-se parte integrante da sua compreensão de como o mundo opera ao seu redor.
-
Você sente a necessidade ou o desejo renovado de prosseguir com sua missão. Essa missão inclui mudar, curar e proteger o mundo.
-
Você sente as ativações do chakra. Isso causa palpitações cardíacas, pressão arterial baixa, náusea, dores e até sintomas semelhantes aos da gripe.
-
Você atrai algumas pessoas em sua direção, como uma mariposa para a luz.
-
Você se sente desinteressado por outras pessoas. Elas ficam longe da sua energia.
-
Você é menos capaz de se adaptar a um modo furtivo e mais cuidadoso na escolha de seus companheiros.
-
Você move seu corpo para ativar e incentivar o fluxo energético. Você é atraído por atividades como reiki e yoga. É muito importante para você ser flexível, mais flexível, mais fluido em movimento; ter quadris e pélvis abertos, peito e ombros; ter as costas retas e os quadris alinhados.
-
Você tem um aumento de sentimentos empáticos. Você também sente a necessidade de um autocuidado vigoroso para transmutar e limpar a energia negativa regularmente.
-
Você confia mais no fluxo universal da frequência do amor. Você está sintonizado em saber as coisas certas.
-
Você se reprograma conscientemente a partir de algoritmos matriciais. A maior conscientização de como, quando, por que a programação funciona e o uso de ferramentas para desconectar simplificam sua vida.
-
Você pratica manifestação conscientemente. Você emprega mantras, intenções concentradas e meditações durante todo o dia e noite, a fim de redefinir, reequilibrar e realinhar sua vibração interna.
-
Você experimenta períodos intensos de liberação de toxinas cármicas. Os sintomas físicos incluem tremores, calafrios, ondas de calor ou náusea, dores. Para superar isso, você precisa se render, aceitar, liberar e apenas ser.
-
Você tem um sentimento de conexão com tudo. Essa unidade do ser é sentida no nível da alma.
O que fazer quando sente o chamado da Luz?Você é um surfista cósmico surfando nas ondas da evolução quântica. À medida que a ativação aumenta, os dias o arrastam para baixo. Você nunca deve ser superado por esse fenômeno. Beba muita água, nade ou tome banho. A água limpa seu campo energético. Você experimenta um sentimento mais profundo de conexão com a mente, corpo e alma. Você vai além da percepção. Você é parte de tudo o que acontece no mundo, flutuando ou respirando. Experiências fora do corpo, respiração profunda, alongamento espontâneo e agitação intensa são algumas das experiências sentidas durante as atualizações. Pode parecer uma experiência selvagem ao sentir as ativações do Chakra. Nunca lute contra isso. Apenas flua com essas atualizações. É necessário reiniciar e realinhar sua composição estrutural. Coloque seu ser energético on-line, liberando dos bloqueios o fluxo de energia através de seus chakras. Você se sentirá mais livre, mais flexível e impulsionado pelo poder de dentro. Como curandeiro, professor ou guerreiro da terra, você está sendo empurrado para a expansão da quinta dimensão: o estado zen de paz e serenidade. Nesse estado, tudo parece bonito, compassivo e apenas enquanto opera dentro da matriz. A matriz pode ser agressiva e hostil, nunca passiva. Muitos fatores ameaçam arrastá-lo para baixo: política global, histórias de horror apresentadas diariamente, dramas e desafios pessoais. Tudo isso destrói o zen. Mas você não deve permitir que ele o manipule. Seu papel: Você é um guerreiro da luz. Como guerreiro, você tem que ficar na frente e estar pronto para lutar. Lute por amor, luz e paz. Lute com sua energia e cura. Ilumine o caminho. Levante-se quando você cair. Descanse e levante-se novamente, caso você o perca a vontade.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO