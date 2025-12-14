Assine
overlay
Início Horóscopo
Consciência Plena

20 sinais de que sua alma está recebendo atualizações quânticas

Trabalhadores da luz, voluntários e guerreiros da terra precisam abraçar, ativar e integrar atualizações quânticas. Eles precisam seguir em frente, ser eles mesmos, incorporar sua verdade e se unir como um. Se você experimentar algum desses 20 sinais, sua alma [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
14/12/2025 00:19

compartilhe

SIGA
x
beautiful girl falling down or take a balance
beautiful girl falling down or take a balance crédito: Wemystic
Trabalhadores da luz, voluntários e guerreiros da terra precisam abraçar, ativar e integrar atualizações quânticas. Eles precisam seguir em frente, ser eles mesmos, incorporar sua verdade e se unir como um. Se você experimentar algum desses 20 sinais, sua alma estará recebendo os aprimoramentos quânticos necessários para que você possa se tornar o Trabalhador da Luz que deveria ser. Clique aqui se você quiser saber mais sobre a função dos Trabalhadores da Luz.

Como saber que estou sendo chamado?

  • 1
    Você se conecta a elevações intensas de frequências mais leves. Você tem sensações flutuantes e voadoras, bem como corridas felizes de amor.
  • 3
    Você vê através da política. Você tem uma percepção profunda do vínculo entre política corporativa, indústria farmacêutica e indústria de drogas e armas.
  • 4
    Você é excessivamente sensível à energia ao seu redor.
  • 5
    Você respira mais fundo e mais devagar, nos chakras solar, sacral e raiz. Você flexiona seus músculos enquanto a energia chi é atraída para o seu ser.
  • 6
    Você aprecia sincronicidade, códigos numéricos e a linguagem da natureza. Estes tornaram-se parte integrante da sua compreensão de como o mundo opera ao seu redor.
  • 7
    Você experimenta déjà vu, derrapagem dimensional, flutuações de tempo e flashbacks.
  • 8
    Você sente a necessidade ou o desejo renovado de prosseguir com sua missão. Essa missão inclui mudar, curar e proteger o mundo.
  • 9
    Você sente as ativações do chakra. Isso causa palpitações cardíacas, pressão arterial baixa, náusea, dores e até sintomas semelhantes aos da gripe.
  • 10
    Você atrai algumas pessoas em sua direção, como uma mariposa para a luz.
  • 11
    Você se sente desinteressado por outras pessoas. Elas ficam longe da sua energia.
  • 12
    Você é menos capaz de se adaptar a um modo furtivo e mais cuidadoso na escolha de seus companheiros.
  • 13
    Você move seu corpo para ativar e incentivar o fluxo energético. Você é atraído por atividades como reiki e yoga. É muito importante para você ser flexível, mais flexível, mais fluido em movimento; ter quadris e pélvis abertos, peito e ombros; ter as costas retas e os quadris alinhados.
  • 14
    Você tem um aumento de sentimentos empáticos. Você também sente a necessidade de um autocuidado vigoroso para transmutar e limpar a energia negativa regularmente.
  • 15
    Você confia mais no fluxo universal da frequência do amor. Você está sintonizado em saber as coisas certas.
  • 16
    Você se reprograma conscientemente a partir de algoritmos matriciais. A maior conscientização de como, quando, por que a programação funciona e o uso de ferramentas para desconectar simplificam sua vida.
  • 17
    Você pratica manifestação conscientemente. Você emprega mantras, intenções concentradas e meditações durante todo o dia e noite, a fim de redefinir, reequilibrar e realinhar sua vibração interna.
  • 18
    Você experimenta períodos intensos de liberação de toxinas cármicas. Os sintomas físicos incluem tremores, calafrios, ondas de calor ou náusea, dores. Para superar isso, você precisa se render, aceitar, liberar e apenas ser.
  • 19
    Você tem sentimentos confusos de depressão, ansiedade, desespero, inquietação, mudanças repentinas de humor e energia muito baixa. Você tem que passar por isso para alcançar a leveza do ser e a consciência expandida.
  • 20
    Você tem um sentimento de conexão com tudo. Essa unidade do ser é sentida no nível da alma.

O que fazer quando sente o chamado da Luz?

Você é um surfista cósmico surfando nas ondas da evolução quântica. À medida que a ativação aumenta, os dias o arrastam para baixo. Você nunca deve ser superado por esse fenômeno. Beba muita água, nade ou tome banho. A água limpa seu campo energético. Você experimenta um sentimento mais profundo de conexão com a mente, corpo e alma. Você vai além da percepção. Você é parte de tudo o que acontece no mundo, flutuando ou respirando. Experiências fora do corpo, respiração profunda, alongamento espontâneo e agitação intensa são algumas das experiências sentidas durante as atualizações. Pode parecer uma experiência selvagem ao sentir as ativações do Chakra. Nunca lute contra isso. Apenas flua com essas atualizações. É necessário reiniciar e realinhar sua composição estrutural. Coloque seu ser energético on-line, liberando dos bloqueios o fluxo de energia através de seus chakras. Você se sentirá mais livre, mais flexível e impulsionado pelo poder de dentro. Como curandeiro, professor ou guerreiro da terra, você está sendo empurrado para a expansão da quinta dimensão: o estado zen de paz e serenidade. Nesse estado, tudo parece bonito, compassivo e apenas enquanto opera dentro da matriz. A matriz pode ser agressiva e hostil, nunca passiva. Muitos fatores ameaçam arrastá-lo para baixo: política global, histórias de horror apresentadas diariamente, dramas e desafios pessoais. Tudo isso destrói o zen. Mas você não deve permitir que ele o manipule. Seu papel: Você é um guerreiro da luz. Como guerreiro, você tem que ficar na frente e estar pronto para lutar. Lute por amor, luz e paz. Lute com sua energia e cura. Ilumine o caminho. Levante-se quando você cair. Descanse e levante-se novamente, caso você o perca a vontade.
Saiba mais:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

consciencia-plena espiritualidade mediunidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay