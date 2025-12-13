8 sinais de que você tem um dom paranormal: descubra se você é um deles!

Diferenças entre mediunidade e paranormalidade

Será que eu tenho um dom paranormal?

“A alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da natureza” Albert Einstein

Transpiração nas mãos e nas axilas Algumas pessoas possuem alterações metabólicas que causam um suor em excesso, tanto nas mãos quanto nos pés e nas axilas. No entanto, apesar da explicação física sobre a questão, podemos dizer que em quase todos os casos a transpiração em excesso é uma evidência de mediunidade e influência espiritual. As mãos ficam molhadas e quase sempre estão geladas. Os pés também, mesmo no calor estão frios. Se isso acontece com você, está na hora de iniciar sua jornada do autoconhecimento e desenvolvimento.

Sentir aromas Você está em casa e do nada sente um aroma forte e ninguém está por perto. Um perfume específico, aroma de flores, cigarro, esgoto, enfim… Agradáveis ou não, todos esses aromas indicam uma influência extra-física e mostram que a pessoa que passa por isso possui dons que a ciência não explica.

Sonhos premonitórios ou vívidos Alguns chamam de mediunidade e outros de paranormalidade. O fato é que existem pessoas que acessam informações sobre eventos futuros ou passados, sobre si ou sobre terceiros. Se você costuma ter sonhos vívidos, reais, e através deles trazer informações verdadeiras, você é paranormal. Não ignore as mensagens e tente sempre entender o significado de cada um deles. Uma dica é anotar os sonhos ao acordar, quase como um diário. Além disso, essa também é uma linda jornada de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. "Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar" Fernando Pessoa

Fenômenos físicos a sua volta Você passa embaixo do poste e a luz pisca. Na sua casa, coisas se movem sozinhas e eletrodomésticos ligam do nada. Isso acontece com você? Se sim, saiba que você é um paranormal de mão-cheia. E o mais curioso é que esses efeitos podem estar sendo produzidos pelo seu próprio magnetismo, sem a influência espiritual. Mas também podem ser consequência de uma presença próxima a você e um alto grau mediúnico. Como descobrir? Desenvolvendo seus dons e estudando!

Capacidade de identificar emoções Você conversa com alguém e consegue saber o que a pessoa está sentindo. Quando alguém tenta te enganar ou não é totalmente sincero, você consegue identificar esse comportamento como se a pessoa fosse quase transparente. Empatia, mediunidade, ou paranormalidade, você possui um dom incomum que pode até ser um fardo para você. Busque conhecimento para desenvolver essa capacidade e usá-la para transformar a sua vida e a de outras pessoas também.

Sincronicidade Sua vida é repleta do que as pessoas chamam de coincidência. Para quem estuda a espiritualidade, existe a certeza de que coincidências simplesmente não existem! É você, seu cérebro e sua construção física que permitem essa comunicação mais intensa com o mundo espiritual . Números repetidos, pensar em alguém e encontrar a pessoa receber uma ligação dela, fazer uma pergunta ao mundo e receber rapidamente a resposta. Tudo isso não é obra do acaso, mas sim da sincronicidade. Se ela está muito presente em sua vida, você pode se considerar paranormal. Nunca ignore os sinais! Esteja sempre alerta e deixe que essa força te ajude a conduzir sua vida. "Deus não joga dados" Albert Einstein

Ler pensamentos Se você é capaz de quase sempre adivinhar o que uma outra pessoa está pensando ou consegue antecipar exatamente o que ela vai dizer, saiba que você está se conectando com a mente dessa pessoa. Bem, não exatamente com a mente, mas com os pensamentos que ela está tendo no momento. Sempre que pensamos, formas-pensamento são criadas a nossa volta. É por isso que o pensamento tem tanta força e que muitos pensam que, se você pedir, o Universo vai te atender. De fato "materializamos" aquilo que pensamos e não temos controle sobre o destino que esse pensamento vai ter, onde ele vai chegar. E como algumas pessoas possuem a capacidade de captar essas formas-pensamento, o efeito que temos é o de uma mente que parece estar acessando uma outra. Especialmente se isso acontece com pessoas fora da sua intimidade, você está mesmo lendo pensamentos.

Conexão com o Universo Você sente que a sua oração é forte? Sua intuição é mais aguçada? A sincronicidade é uma constante na sua vida? Esses fatores também são sinais que você tem um dom paranormal. Você possui uma conexão com o cosmos que provavelmente já nasceu com você. Saiba que, quanto mais você exercitar essa conexão e buscar conhecimento e sabedoria, mais forte ela vai se tornar. Use esse dom para sua evolução espiritual e coloque sua habilidade à disposição da espiritualidade, para que outras pessoas possam ser ajudadas através de você.