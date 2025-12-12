Assine
Salmos para prosperidade em 2026: aprendendo a ser feliz!

Descubra Salmos para Prosperidade em 2025 e abra as portas para abundância e sucesso na sua vida financeira. Transforme seu futuro!

Salmos para prosperidade em 2026: aprendendo a ser feliz!
Salmos para prosperidade em 2026: aprendendo a ser feliz! crédito: Wemystic
Para você, o que é ser próspero? Conquistar fortunas? Ter status social? Exibir bens materiais? Para alguns, isso é prosperidade. No entanto, a felicidade nem sempre caminha lado a lado com tais conquistas. E então, o que acha de aprender mais com os salmos para prosperidade para ser feliz e pleno em 2026?

3 Salmos para prosperidade em 2026

Estamos sempre em busca da prosperidade — às vezes até mais que a própria felicidade. No entanto, esse é um desejo muito atrelado à vida terrena, e associamos o ter a uma espécie de plenitude, de felicidade. Mas será que estamos no caminho certo? O livro dos Salmos traz um outro ponto de vista sobre essa busca frenética. Por meio dos cânticos dos salmos para prosperidade em 2026, você será capaz de compreender o verdadeiro significado de uma vida próspera. Esqueça apenas o sucesso profissional ou acumular bens materiais. Há muito mais a ser vivido e desfrutado para além disso! Lute pela felicidade da sua família, pela harmonia, pela paz de espírito, por uma saúde de ferro, por ter um amor ao seu lado… e tantos outros fatores que agregam a verdadeira e mais plena prosperidade a sua vida.
    Salmo 120: prosperidade e proteção

    Nem sempre a prosperidade é tangível apenas por nossa força de vontade ou desejos do destino. Interferências externas como fofocas, armadilhas e o egoísmo de algumas pessoas também podem nos prejudicar — muitas vezes nos afastando do caminho próspero e correto. Busque a paz para encontrar felicidade. Confira as sábias palavras do Salmo 120 para encontrar prosperidade e se proteger daqueles que buscam enganar.

    “Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu.

    Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora.

    Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora?

    Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro!

    Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito entre as tendas de Quedar!

    Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz.

    Eu sou pela paz; mas quando falo, eles são pela guerra.”

    Salmos para prosperidade em 2026 — Salmo 111: confio, sigo e agradeço

    Dentre as lições que os Salmos podem no ensinar, o de número 111 é de grande amor e sentimentos sinceros, nos remetendo às promessas divinas. Não tema, apenas confie e lembre-se sempre daquilo que o Senhor nos ensinou. O Criador há de cuidar e guiar aqueles que o amam e amam a si mesmos. Em breves palavras, este Salmo pode ser repetido todas as manhãs, ao acordar, como forma de agradecer pelo novo dia e energizá-lo para alcançar grandes conquistas.

    “Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.

    A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.

    Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.

    As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.

    Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre.”

    Salmo 104: às obras do Senhor, grande provedor

    Reconhecendo a compreensão, a grandeza e a bondade de Deus, o livro dos Salmos nos revela o 104 em sábias palavras. Atraindo não somente as boas oportunidades de negócio e riquezas, revela ainda o sentido pleno da prosperidade. Quando utilizado como mantra, afasta inimigos e pessoas mal-intencionadas, pois Ele jamais compactua com a perversidade e a cobiça.

    “Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade.

    Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador.

    Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; as águas estavam sobre os montes.

    À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra.

    Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo o animal do campo; os jumentos monteses matam a sua sede.

    Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-se do fruto das suas obras.

    Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem.

    As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham; quanto à cegonha, a sua casa é nas faias.

    Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva.

    Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até à tarde.

    Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra das tuas riquezas.

    Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios; e o leviatã que formaste para nele folgar.

    Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se enchem de bens.

    Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.

    A glória do Senhor durará para sempre; o Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme; tocando nos montes, logo fumegam.

    Cantarei ao Senhor enquanto eu viver; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave; eu me alegrarei no Senhor.

    Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor.”

Saiba mais:

Tópicos relacionados:

outras-religioes salmos

