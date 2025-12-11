Magias e Rituais
Ritual para Prosperidade e Dinheiro em 2026: Atraia Abundância
Realize o Ritual para Prosperidade e Dinheiro em 2025 e abra os caminhos para a abundância financeira e sucesso em sua vida.
11/12/2025 00:15
Amor e saúde são temas recorrentes nos pedidos de ano novo, mas com certeza a prosperidade, o dinheiro e a vida profissional também estão em destaque no pódio. Com poucos ingredientes e o potencial energético direcionado às suas intenções, você poderá realizar seu ritual para prosperidade e dinheiro em 2026. Quer saber como? Confira!
Ritual para prosperidade e dinheiro em 2026Nunca duvide do poder de um banho de ervas, muito menos do potencial de um cristal para colocar sua vida nos eixos. Neste ritual para prosperidade e dinheiro em 2026 você poderá combinar as energias de ambos para trabalharem a seu favor. Sem mais delongas, você vai precisar somente de:
- Uma vela amarela;
- Sal grosso;
- Paus de canela;
- 5 litros de água;
- Um cristal de citrino;
- Incenso de canela.
Como fazer o ritual?Assim como seus ingredientes, o decorrer do ritual para prosperidade e dinheiro em 2026 será bem simples. Comece esquentando os 5 litros de água, sem que levante fervura. Assim que a água estiver entre morna e quente, finalize o banho adicionando o sal grosso e os paus de canela. Reserve. Depois acenda o incenso e passe a fumaça em movimentos circulares sobre todos os elementos do ritual: vela, cristal de citrino e recipiente com o sal grosso e a canela. Enquanto isso, mentalize tudo aquilo que deseja atrair. Procure visualizar detalhes e sensações, mantendo o pensamento vívido. Deixe que o incenso continue queimando ao longo dos próximos passos. Com um fósforo, acenda a vela. Estenda as suas mãos sobre o recipiente com sal grosso e canela e invoque toda a energia e o potencial energético que deverá ser direcionado ao banho. Acrescente o cristal escolhido, cubra o conteúdo com um pano limpo e reserve por 15 a 20 minutos. Enquanto você aguarda, tome um banho de higiene comum. Em seguida, banhe-se com a água do ritual, jogando o conteúdo sempre do pescoço para baixo. É importante que você não molhe a cabeça, pois essa é uma região em conexão direta como a sua alma. Romper ou desestabilizá-la pode ser prejudicial para os seus objetivos. Durante o banho, você também pode colocar o incenso no banheiro para acompanhar esse processo. O aroma pode te ajudar a entrar num processo mais profundo de meditação, mentalização e atração. Ao final do banho de prosperidade, não enxágue nem se enxugue com a toalha. Deixe que a água seque naturalmente em seu corpo. Depois, vista-se com roupas limpas e de cores claras — preferencialmente nas tonalidades verde-claro ou amarela. O cristal utilizado na água deverá então ser usado como um amuleto e motivador para seu sucesso nas lutas diárias. Você pode usar seu citrino em um pingente, na carteira, na bolsa ou deixar que ele esteja sempre por perto na mesa de trabalho. Não se esqueça que, pelo menos uma vez por mês, você deverá repetir o processo de limpeza e energização do cristal. Ela pode ser feita por meio de exposição à luz do Sol, da Lua, posicionando a citrino sobre uma drusa de ametista ou passando a fumaça de um incenso por ele. A vela deverá queimar até o final. Caso você opte por uma vela de 3 ou 7 dias, poderá reservar um momento do seu dia para reforçar sua mentalização enquanto segura o cristal junto a ela. Quanto maior a sua dedicação, maior e mais rápido será o efeito desse ritual. Ver produtos energéticos para a Prosperidade na Loja Saiba mais:
