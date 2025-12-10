3 orações poderosas para um 2026 cheio de luz

Oração para 2026 próspero

“Senhor, neste momento, diante de ti, deixo de lado a festa para me aproximar de sua perfeição, de seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres que um dia criou. Peço humildemente que me conceda um Ano-Novo cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Abra os meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que tenho planejado e, mais do que isso, que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia de meus passos. Amém!”

Para exercitar sua fé, tudo o que você precisa é de uma sincera intenção para se conectar com o divino. Neste ano novo, conheça uma simples oração capaz de confortar seu coração e atrair a paz, a harmonia e a prosperidade para a sua vida.