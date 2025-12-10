3 orações poderosas para um 2026 cheio de luz

Quando você pensa sobre o ano de 2026, o que mudou na sua vida? Mesmo que tenham surgido obstáculos pelo caminho, quem é você, hoje? Apesar das festividades, o encerramento de um ano é também momento de colocar na balança tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer, e de agradecer pela vida por meio de orações
para 2026.
Agora é hora de deixar os problemas e as preocupações para trás, levando da tristeza e do sofrimento apenas o aprendizado, o fortalecimento e a esperança por dias melhores.
Orações poderosas para um 2026 melhor
A cada ciclo que se encerra, é comum que se esteja focado somente nas promessas não cumpridas, nas palavras equivocadas e em tudo aquilo que não deu certo. Mas já reparou que raramente você para pra pensar no quanto evoluiu como ser humano?
Em muitos casos, o desejo latente por dias melhores sequer abre espaço para que possamos agradecer pelo ano que terminou. No entanto, mudar esse padrão pode provocar reações incríveis sobre seu corpo, mente e alma. Agradecer, perdoar
, pedir perdão, confiar e correr atrás: você está pronto para 2026?
A seguir, listamos 3 orações poderosas para começar o ano de 2026 de alma lavada e energias renovadas. Lembrando que você pode adaptar essas orações para 2026 ou reproduzi-las com suas próprias palavras. O importante é ser verdadeiro em seus sentimentos e intenções. Ao final de cada uma delas, você também pode rezar um Pai-Nosso
e uma Ave-Maria, certo?
Saiba mais:
Orações para 2026 de gratidão ao Pai Eterno
Para atingir a tão sonhada evolução pessoal e espiritual, um dos aprendizados mais fundamentais é a gratidão
. Praticar o agradecimento, especialmente pelas pequenas conquistas da vida, é um ato de humildade e uma forma de se motivar para alçar voos mais altos.
“Divino Pai Eterno, mais um ano está se acabando e eu só tenho a lhe agradecer por tudo que recebi de Ti.
Obrigado pela vida, pelo seu amor, pelo alimento, pela alegria, por todas as pessoas que fazem parte da minha vida, pelas noites e dias e todas as realizações que me deste esse ano.
Peço humildemente que me conceda um ano novo cheio de paz, amor, saúde, felicidade, harmonia e prosperidade!
Perdoe-me de todo mal que causei, pelas coisas ruins que falei, pelas pessoas que magoei, pelos pecados que cometi e por tudo que não tenha lhe agradado.
Acompanhai-nos em cada dia, firmai nossos passos no caminho do bem. Derramai a paz e o amor em nossos corações, para que possamos construir um mundo novo onde reine a paz, a justiça e a fraternidade!
Te peço para mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a saúde e fortaleza, a lucidez e a sabedoria.
Abra meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que planejei e possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia de meus passos. Amém!”
Oração para 2026 próspero
Para exercitar sua fé, tudo o que você precisa é de uma sincera intenção para se conectar com o divino. Neste ano novo, conheça uma simples oração capaz de confortar seu coração e atrair a paz, a harmonia e a prosperidade para a sua vida.
“Senhor, neste momento, diante de ti, deixo de lado a festa para me aproximar de sua perfeição, de seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres que um dia criou.
Peço humildemente que me conceda um Ano-Novo cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade.
Abra os meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que tenho planejado e, mais do que isso, que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia de meus passos. Amém!”
Oração para 2026 repleto de Luz e Proteção
Vivemos momentos onde o medo e a insegurança são os maiores problemas na vida de algumas pessoas. Então que tal reservar um tempinho da sua noite de réveillon e orar para o seu Anjo da Guarda
, pedindo por um ano com mais paz e segurança?
“Santo Anjo da guarda, que me foste concedido, desde o início da minha vida, como protetor e companheiro, quero eu (fale seu nome completo), neste novo ano de 2026, pobre pecador, consagrar-me hoje a Vós, diante de meu Senhor e Deus, de Maria, minha Mãe celestial e de todos os Anjos e Santos.
Quero-Vos dar a minha mão e nunca mais a desprender da Vossa.
Com a minha mão na Vossa, prometo ser sempre fiel e obediente ao meu Senhor e Deus e à Santa Igreja.
Com a minha mão na Vossa, prometo confessar sempre Maria como minha Rainha e Mãe e fazer da sua vida um modelo da minha.
Com a minha mão na Vossa, prometo confessar a minha Fé em Vós, meu santo protetor, e promover zelosamente a veneração dos santos Anjos, como proteção e auxílio especial, de modo particular, nestes dias de luta espiritual pelo Reino de Deus.
Suplico-te, santo Anjo do Senhor, toda a força do Amor, para que seja inflamado, todo o vigor da Fé, para que nunca mais vacile.
Suplico-Vos, que a Tua mão me defenda contra os ataques do inimigo.
Suplico-Vos a graça da humildade de Nossa Senhora, para que seja preservado de todos os perigos e, guiado por Vós, chegue à Pátria celestial. Amém!”