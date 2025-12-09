Astrologia
Calendário astrológico maio 2026: trânsitos, previsões e novas conexões
O calendário astrológico de maio de 2026 chega como um sopro de estabilidade e conexão com aquilo que realmente importa. Após um período de impulso e ação intensa, a energia agora se volta para o cultivo: é hora de cuidar, […]
09/12/2025 19:29
O calendário astrológico de maio de 2026 chega como um sopro de estabilidade e conexão com aquilo que realmente importa. Após um período de impulso e ação intensa, a energia agora se volta para o cultivo: é hora de cuidar, nutrir e fortalecer as bases daquilo que começou a ser construído. O mês começa com intensidade emocional, trazendo à tona sentimentos profundos e verdades que não podem mais ser ignoradas. Há um convite claro para mergulhar com coragem no que é essencial — inclusive dentro de si mesmo — e deixar para trás o que não tem mais raiz. À medida que os dias avançam, o clima muda suavemente. A mente se volta para questões práticas, os desejos ganham contorno mais nítido e a comunicação flui de forma mais leve e direta. A energia da terra se mistura com a do ar, criando um equilíbrio poderoso entre pensar e realizar. É um tempo fértil para colocar planos em prática, abrir conversas importantes e estreitar laços que tragam segurança e afeto. Na segunda metade do mês, surge uma sensação de expansão: novos caminhos se desenham, novas possibilidades se tornam mais claras, e a vontade de explorar horizontes cresce. Há uma vibração de movimento, curiosidade e crescimento. Também é um excelente período para fortalecer vínculos de confiança e nutrir aquilo que precisa de constância e carinho para florescer. Maio, portanto, é um mês que une profundidade e leveza, enraizamento e expansão — uma oportunidade preciosa de dar estabilidade aos sonhos e permitir que cresçam com naturalidade.
O que esperar de maio de 2026?Maio de 2026 será um mês de estabilidade, introspecção e crescimento gradual. Ele começa intenso com a Lua Cheia em Escorpião, que ilumina verdades e processos de transformação. Ao longo das semanas, a energia se torna mais prática com Mercúrio e Marte em Touro, mais leve e comunicativa com os movimentos em Gêmeos, e mais acolhedora com Vênus em Câncer. O mês fecha com expansão e abertura espiritual com a Lua Cheia em Sagitário. É um ciclo de fortalecimento das raízes e expansão dos horizontes.
Calendário Astrológico maio 2026: principais trânsitos01/05 às 14h22 — Lua Cheia em Escorpião 02/05 às 23h57 — Mercúrio entra em Touro 06/05 às 12h34 — Plutão Retrógrado em Aquário 09/05 às 18h10 — Lua Minguante em Aquário 16/05 às 17h — Lua Nova em Touro (Superlua) 17/05 às 7h27 — Mercúrio entra em Gêmeos 18/05 às 19h26 — Marte entra em Touro 18/05 às 22h05 — Vênus entra em Câncer 20/05 às 21h37 — Sol entra em Gêmeos 23/05 às 8h10 — Lua Crescente em Virgem 31/05 às 5h44 — Lua Cheia em Sagitário (Lua Azul) O mês de maio começa com intensidade e profundidade emocional sob a influência da Lua Cheia em Escorpião (01/05) — um momento forte de revelações, transformações internas e libertações sutis, mas poderosas. Logo em seguida, Mercúrio entra em Touro (02/05), trazendo uma comunicação mais prática, objetiva e pé no chão. No dia 6, Plutão inicia seu movimento retrógrado em Aquário, ativando revisões coletivas e transformações silenciosas em temas sociais, tecnológicos e emocionais. A Lua Minguante em Aquário (09/05) ajuda a limpar excessos e desapegar de ideias que não fazem mais sentido, preparando o terreno para a Lua Nova em Touro (16/05), uma das mais potentes do ano para plantar projetos com estabilidade e prosperidade em mente. Em seguida, a energia se torna mais leve e dinâmica: Mercúrio ingressa em Gêmeos (17/05), Marte entra em Touro (18/05) e Vênus entra em Câncer (18/05), combinando ação focada, fala ágil e afetos mais acolhedores.
O Sol entrou em GêmeosNo dia 20, o Sol entra em Gêmeos, iluminando a comunicação, a curiosidade e a vontade de explorar novos horizontes. A Lua Crescente em Virgem (23/05) ajuda a organizar e dar ritmo aos planos plantados na Lua Nova, enquanto a Lua Cheia em Sagitário (30/05) fecha o mês com expansão, fé e abertura mental. Maio é um mês que começa denso e profundo, mas termina com leveza e curiosidade. Um ciclo que une solidez e movimento, pedindo coragem para enraizar os sonhos e, ao mesmo tempo, liberdade para deixá-los crescer.
FAQ — Perguntas frequentes sobre o calendário astrológico de maio de 2026
