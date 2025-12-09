Astrologia
Calendário Astrológico Abril 2026: trânsitos, previsões e a mente desperta
O calendário astrológico de abril de 2026 chega com uma energia de impulso, coragem e abertura para o novo. Após semanas de mergulho interior e reorganização emocional, o clima muda e convida a avançar com mais confiança. Há um sopro […]
09/12/2025 14:17
O calendário astrológico de abril de 2026 chega com uma energia de impulso, coragem e abertura para o novo. Após semanas de mergulho interior e reorganização emocional, o clima muda e convida a avançar com mais confiança. Há um sopro de liberdade e força no ar — como se a vida estivesse dizendo, de forma suave, porém firme: “agora é a hora de dar o próximo passo”. As ideias ganham corpo, o movimento ganha ritmo e o coração desperta para possibilidades que pareciam distantes há pouco tempo. Os primeiros dias do mês trazem reflexões importantes sobre relacionamentos e equilíbrio pessoal. É um período fértil para reavaliar parcerias e redesenhar acordos com mais consciência. Aos poucos, uma energia de ação mais direta vai crescendo: a coragem se fortalece, a ousadia desperta e o desejo de experimentar novas rotas se acende com intensidade. O impulso que nasce agora não é desorganizado — ele vem com propósito, clareza e intuição bem afinada. No decorrer das semanas, surgem oportunidades de expansão, aprendizado e conexão. A comunicação flui com leveza, novas ideias ganham espaço e o mundo ao redor parece mais vivo, vibrante e disponível. É um mês em que a autenticidade abre portas e a criatividade floresce com força. Ao final do ciclo, a energia se estabiliza: o que antes era impulso começa a se transformar em construção concreta. Abril é, essencialmente, um convite para florescer com coragem e leveza, transformando desejo em ação e ação em realidade.
O que esperar de abril de 2026?Abril de 2026 será um mês de ação consciente, coragem crescente e expansão mental. A Lua Cheia em Libra ilumina relações e equilíbrio. A entrada de Marte, Mercúrio e a Lua Nova em Áries intensificam impulsos de liderança, iniciativa e recomeços. A temporada taurina traz estabilidade, enquanto Vênus em Gêmeos favorece conexões e comunicação. Ao final, a entrada de Urano em Gêmeos marca uma virada importante no ano, inaugurando um ciclo de inovação, novas ideias e transformações na forma como pensamos e nos comunicamos.
Calendário Astrológico abril 2026: principais trânsitos
- 01/04 às 23h11 — Lua Cheia em Libra
- 09/04 às 16h36 — Marte entra em Áries
- 10/04 à 1h51 — Lua Minguante em Capricórnio
- 15/04 à 0h22 — Mercúrio entra em Áries
- 17/04 às 8h51 — Lua Nova em Áries
- 19/04 às 22h39 — Sol entra em Touro
- 23/04 às 23h51 — Lua Crescente em Leão
- 24/04 à 1h04 — Vênus entra em Gêmeos
- 25/04 às 21h50 — Urano entra em Gêmeos (onde permanece até 3 de agosto de 2032)
A entrada triunfal de Urano em GêmeosPor fim, Urano entra em Gêmeos (25/04) — um dos movimentos mais importantes do ano — marcando um novo ciclo de inovação, expansão mental e revoluções na forma como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. Abril é um mês de virada: começa com reflexão e clareza emocional, cresce com coragem e ação, e termina com ideias livres e novos horizontes à vista.
