Desperte pela frequência: a magia da mesa radiônica. Entrevista com Kelli Redigolo
09/12/2025 00:22
Se quanto mais você reza, mais assombração aparece, isso é um sinal do Universo: está na hora de uma limpeza energética. Neste episódio mágico do podcast Meu Momento Místico, Kelli Redigolo — mentora, terapeuta e ativista quântica — usa sua varinha de condão para falar sobre o despertar da frequência e de como a mesa radiônica pode liberar o seu caminho.
Plim-plim: a importância de vibrar na abundânciaQuem vê a vida da hoje apresentadora do programa Universo Vibrar, na Rádio Vibe Mundial FM, pode ter a ilusão de que tudo sempre foi prosperidade na vida de Kelli. Mas sua história começou bem longe disso: relacionamentos abusivos, problemas de saúde na família e, para completar o combo, falências e tentativas de “encerrar” a própria vida. Foram anos vivendo no limite entre sobreviver e desistir, até que finalmente descobriu a importância de vibrar na abundância.
“Saí da tríade da escassez, vitimismo, julgamento, apego. E eu passei a vibrar no quê? Na tríade da abundância, no amor, na alegria e na aprovação.”
Mesa radiônica apométrica Universal: desbloqueie seus caminhosNesse processo de reconstrução, Kelli canalizou sua criação mais importante: a Mesa Radiônica Apométrica Universal. Desenvolvida a partir de suas próprias experiências, essa ferramenta poderosa acessa o campo energético da pessoa e reorganiza frequências que estão desalinhadas. São gráficos, símbolos, comandos e princípios da apometria que revelam crenças limitantes, vínculos emocionais e memórias que bloqueiam o caminho da prosperidade.
“Então, não adianta eu focar no material se eu não equilibrar o meu mental, equilibrar o meu espiritual, se eu não limpar os processos. Então, é o que a gente faz nessa mesa: um divórcio energético com a escassez, um divórcio energético com esses votos de pobreza.”
Abandonando o pensamento polarizadoTudo começa com o pensamento, destaca Redigolo. Pensar positivo, no entanto, não resolve nada — é preciso sentir a positividade dentro de si mesmo. Isso significa não se aprisionar em pensamentos polarizados, como “meu relacionamento foi um fracasso” ou “não há nada de bom no meu trabalho”. O caminho do meio é o segredo para vibrar com mais força e gratidão.
“Conheço muitas senhoras que se separaram. Minha mãe, por exemplo, se separou com quase 50 anos de casada. Esses dias ela falou assim para mim: ‘meu casamento não deu certo’. Eu falei: ‘o seu casamento deu certo. Você tem dois filhos, você tem neto, você tem bisneto. Ele deu certo. Ele não deu continuidade, mas ele deu certo durante um tempo. Então agradeça o período que deu.’”
A verdadeira magia na sua vidaNo fim, nossa maga deixa um recado especial: não existe feitiço mais poderoso do que transformar a própria vida. A mesa radiônica é apenas um instrumento para as mudanças que verdadeiramente importam: vibrar na abundância, abandonar o pensamento polarizado, despir-se do ego, ter coragem e força para seguir o próprio propósito. E, quando isso acontece, você descobre o verdadeiro significado da palavra “magia”. Você também pode gostar:
