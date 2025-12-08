Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
compartilheSIGA
PEIXES - 19/fev a 20/mar
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Peixes
-
Amor
Mudanças e muitos sonhos farão parte desse novo momento entre vocês. Pensem no progresso e nas concretizações.
-
Trabalho
Investir nos seus estudos será um grande trunfo nessa nova etapa. Esteja ciente de tudo o que pode fazer por si.
-
Bem Estar
Essa tende a ser uma fase de mais insegurança e vulnerabilidade, mas não deixe que isso tome conta de você. Tome as rédeas.
O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.