Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
Amor
Nada de ficar remoendo o passado, pois a quantidade de brigas tem aumentado drasticamente desde que a preocupação se tornou reviver o passado. Olhem para frente ou desistam.
Trabalho
Doe-se não apenas ao seu emprego, mas também a outras atividades que te façam bem. Realize seus sonhos.
Bem Estar
Se fisicamente você parece estar muito bem, seus exames não dirão o mesmo. Cuidado com o estilo de vida que tem levado.
