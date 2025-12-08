Horóscopo do Dia para Sagitário
Horóscopo do Dia para Sagitário
SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Amor
Algumas vezes conversar com o parceiro sobre assuntos tabus pode gerar discórdia. Escute o lado da pessoa amada e acalme-se para que ambos falem.
Trabalho
Seu trabalho duro rendeu muitos frutos e certamente renderá muitos mais. Novas oportunidades também surgirão em um curto prazo.
Bem Estar
Essas dores que você tem sentido nos ossos podem não ser nada de alarmante mas convém que você procure um médico para fazer mais exames e análises.
