Horóscopo do Dia para Sagitário

08/12/2025 01:08

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Amor Amor

    Algumas vezes conversar com o parceiro sobre assuntos tabus pode gerar discórdia. Escute o lado da pessoa amada e acalme-se para que ambos falem.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Trabalho Trabalho

    Seu trabalho duro rendeu muitos frutos e certamente renderá muitos mais. Novas oportunidades também surgirão em um curto prazo.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Bem Estar Bem Estar

    Essas dores que você tem sentido nos ossos podem não ser nada de alarmante mas convém que você procure um médico para fazer mais exames e análises.

