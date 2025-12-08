Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
LIBRA - 23/set a 22/out
Horóscopo do Dia para Libra
-
Amor
Não ache que está saindo no lucro. Você pode estar se enganando quanto a maneira como tem vivido sua liberdade. Não seja irresponsável.
-
Trabalho
Não fique estagnada nem ache que tudo vai de vento em poupa, esteja ciente de que os tempos mudam e você precisa ter um plano B na manga.
-
Bem Estar
Você tem muitas qualidades, não deixe que nada estrague essa visão positiva sobre você mesma.
