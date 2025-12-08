Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Horóscopo do Dia para Libra

Horóscopo do Dia para Libra

Publicidade
Carregando...
WE
WeMystic
WE
WeMystic
Repórter
08/12/2025 01:08

compartilhe

SIGA
x
Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Horóscopo do Dia para Libra

  • Horóscopo do Dia para Libra - Amor Amor

    Não ache que está saindo no lucro. Você pode estar se enganando quanto a maneira como tem vivido sua liberdade. Não seja irresponsável.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Trabalho Trabalho

    Não fique estagnada nem ache que tudo vai de vento em poupa, esteja ciente de que os tempos mudam e você precisa ter um plano B na manga.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Bem Estar Bem Estar

    Você tem muitas qualidades, não deixe que nada estrague essa visão positiva sobre você mesma.

O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay