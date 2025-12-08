Horóscopo do Dia para Gêmeos
GêMEOS - 21/mai a 21/jun
Amor
Ouça mais e esteja aberta para receber críticas. Em uma relação é importante dizer e ouvir, receber e também se doar.
Trabalho
Sua liderança está em alta, mas você terá que brigar com cachorros grandes para alcançar seu lugar ao sol. Foque em você nessa fase.
Bem Estar
Seja acima de tudo protetora de si mesma. Evite aquilo que te faz e prejudica sua rotina. Cuide da sua mente urgentemente.
