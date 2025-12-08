Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Amor
Não se estresse à toa. O melhor a se fazer é ficar calma e não se deixar abater nesse momento tão delicado para vocês.
Trabalho
Bom momento para procurar novas oportunidades e tentar ingressar na área que sempre sonhou. Não perca mais tempo, você merece muito mais.
Bem Estar
Saia para respirar um pouco de ar livre, mude seus hábitos e liberte-se do apego ao seu lar de forma exagerada.
